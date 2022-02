Le Canadien a connu une journée complètement folle mercredi. Une autre, direz-vous.

En milieu d’après-midi, l’organisation a confirmé le congédiement de Dominique Ducharme. Deux heures auparavant, la rumeur de son renvoi s’était répandue à travers le Québec comme une traînée de poudre.

Il y a deux semaines, le vice-président aux opérations hockey du CH, Jeff Gorton, jurait pourtant que Ducharme allait compléter la saison à la barre de l’équipe. Il avait alors exprimé l’avis qu’il était injuste de congédier l’entraîneur d’une équipe ayant fait face à autant d’intempéries. Gorton avait d’ailleurs utilisé l’expression tempête parfaite pour expliquer la situation difficile dans laquelle Ducharme se trouvait.

Dominique Ducharme avait été nommé à la barre du Canadien le 24 février 2021. Il a été mis à la porte le 9 février 2022. Malgré le fait que son équipe ait pris part à la finale de la Coupe Stanley, il n’a donc même pas complété une année de calendrier derrière le banc.

Depuis Scotty Bowman, aucun entraîneur du CH n’avait présenté un CV aussi garni que celui de Ducharme avant qu’on lui confie le Tricolore. L’entraîneur originaire de Joliette avait fait des études universitaires. Il avait remporté la Coupe Memorial et le Championnat mondial junior. Il avait bâti et dirigé des équipes gagnantes dans la LHJMQ durant plusieurs années.

En plus, avec intelligence, il avait décidé de faire son entrée dans la LNH dans un rôle d’entraîneur adjoint pour s’assurer, éventuellement, d’entamer sa carrière d’entraîneur-chef sur des bases solides.

Dominique Ducharme aura passé moins d'un an à la barre du Canadien Photo : The Canadian Press / Ryan Remiorz

Or, du 24 février 2021 au 9 février 2022, Dominique Ducharme a constamment pataugé dans des sables mouvants. Il n’a fait que cela. Au point d’en faire pitié.

Souvenez-vous de la saison dernière et du calendrier compressé qui ne lui permettait pas, ou très peu, d’entraîner son équipe. Les constantes jongleries que la direction devait faire pour se conformer au plafond salarial et qui empêchaient les entraîneurs de composer la meilleure formation disponible. La division canadienne et les mêmes adversaires qu’on affrontait à répétition. Les gradins vides. La COVID-19. Alouette.

Après avoir mené son équipe jusqu’en finale de la Coupe Stanley, Ducharme s’était extirpé de son statut d’entraîneur intérimaire. Il avait signé un contrat de trois ans et croyait enfin pouvoir diriger son équipe dans des conditions normales.

Or, son gardien numéro un n’a pas gardé les filets une seule fois. Son deuxième gardien s’est aussi blessé. Son capitaine a été contraint à la retraite. Son défenseur le plus constant de la dernière saison, Joel Edmundson, n’a pas joué non plus parce qu’il est aux prises avec un inquiétant mal de dos. Son premier centre (Phillip Danault) a quitté Montréal pour Los Angeles. Son troisième centre (Jesperi Kotkaniemi) est parti en Caroline. Et Paul Byron, l’un des leaders de la formation, vient de disputer ses deux premières parties de la saison.

Mais tout cela n’était qu’un début. Son club minable, rafistolé à la volée, a en plus été frappé par une autre impressionnante vague de blessures et de multiples cas de COVID.

En plus, le directeur général qui l’avait embauché a été congédié à la suite d’une dispute contractuelle avec le propriétaire.

Du début à la fin, Dominique Ducharme a donc piloté une ambulance en feu qui n’avait plus de freins et sur laquelle tout le monde tirait à boulets rouges.

Jeff Gorton avait donc parfaitement raison il y a deux semaines. C’est mauditement injuste de congédier un entraîneur placé dans une position aussi épouvantable.

Toutefois, quand l’électrocardiogramme d’une équipe affiche un tracé plat et qu’il n’y a plus de son et plus d’image, il vient un moment où le DG doit mettre fin aux souffrances de son entraîneur. Il faut savoir lancer la serviette un moment donné.

Cette histoire est infiniment triste.

Parlons maintenant de Martin St-Louis.

Le Canadien vient de confier son équipe à un homme animé d’une exceptionnelle détermination. Un athlète qui a su, après avoir été ignoré au repêchage par toutes les équipes de la LNH, se hisser parmi la fine élite mondiale du hockey. Martin St-Louis a remporté la Coupe Stanley, un Championnat mondial, une médaille d’or olympique et il a été admis au Panthéon du hockey.

Dans la LNH, tout le monde respecte Martin St-Louis. Et le Canadien vient clairement de confier son équipe à un gagnant.

Cela dit, en dépit de tout ce qui précède, il est incompréhensible que la première décision importante de Jeff Gorton et de Kent Hughes ait été de se tourner vers quelqu’un qui n’a aucune expérience valable à titre d’entraîneur. Cette idée ressemble au scénario d’un mauvais film auquel on a assisté des dizaines de fois dans le passé.

Jeff Gorton et Kent Hughes Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La profession d’entraîneur est, justement, une profession. J’ajouterais même que c’est une profession qui s’est considérablement complexifiée au cours des 10 dernières années.

Ce n’est pas un rôle qu’on peut assumer avec compétence du jour au lendemain. Même si on a excellé comme joueur, et même si on s’est vaillamment occupé des équipes U-13 de ses fils pour les aider à parfaire leur développement.

Pour être un excellent entraîneur d’un programme de haut niveau, il faut à la fois développer des compétences de psychologue, de gestionnaire et de tacticien. Il faut non seulement gérer les athlètes qui nous sont confiés, mais il faut aussi encadrer et superviser les adjoints qui nous entourent et qui sont censés maximiser le rendement de la formation.

Durant les matchs, il faut gérer le banc efficacement. Savoir prendre le pouls de chacun de ses trios et de chacun de ses joueurs. Faire des ajustements. Réagir aux ajustements apportés par l’entraîneur adverse. Faire face aux médias quotidiennement. Gérer les invraisemblables politicailleries qui surviennent au sein d’une organisation. Alouette!

Tout cela s’apprend, évidemment. Mais faire ces apprentissages dans la cruelle LNH n’est vraiment pas l’idéal. Encore moins derrière le banc du Canadien de Montréal.

En fait, je vais vous le dire en mille: je croyais que l’ère des entraîneurs lancés derrière le banc d’une équipe de cette manière, sans trop d’expérience ni de préparation, était révolue dans la LNH.

En fait, elle l’était.

Faites le tour des 31 autres formations de la ligue et vous ne trouverez aucun autre entraîneur qui n’ait pas consacré de longues années à l’apprentissage de son métier avant de se faire confier un banc.

Martin St-Louis vient d’être lancé à la mer en se faisant dire: nage mon homme . J’espère que tout coeur qu’il réussira. Mais bon sang, on ne lui a pas rendu service.