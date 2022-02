Sidney Crosby à un but du plateau des 500

Sidney Crosby a marqué le 499e but de sa carrière, mardi soir, et les Penguins de Pittsburgh ont effacé un retard de deux buts pour vaincre les Bruins 4-2 à Boston.

Danton Heinen a touché la cible pour les Penguins à deux reprises en 28 secondes lors de la deuxième période.

Crosby a fait scintiller la lumière rouge plus tard dans l'engagement et s'est placé à un but de rejoindre Alex Ovechkin comme seul joueur actif ayant plus de 500 buts en saison.

Tristan Jarry a stoppé 43 tirs pour les Penguins et Bryan Rust a complété le boulot dans un filet désert. L'équipe de Mike Sullivan a mis fin à une série de quatre revers.

David Pastrnak a fait mouche à deux reprises pour les Bruins. Jeremy Swayman a repoussé 21 des 24 tirs en direction de la cage des Bruins.

Un doublé pour Brady Tkachuk

Au Centre Canadian Tire d’Ottawa, le capitaine Brady Tkachuk a réussi un doublé et les Sénateurs ont vaincu les Hurricanes de la Caroline 4-3.

Tkachuk a notamment marqué en avantage numérique au début de la période médiane.

Brady Tkachuk a fortement contribué à la victoire des Sénateurs devant les Hurricanes. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Alex Formenton et Chris Tierney ont été les autres buteurs des Sénateurs, qui ont perdu une seule fois depuis quatre matchs. Nick Holden et Tim Stützle ont fourni deux passes chacun.

Auteur de 42 arrêts, Anton Forsberg a été battu par Andrei Svechnikov, Brendan Smith et Vincent Trocheck.

Antti Raanta a bloqué 27 tirs pour les Hurricanes. Son équipe a perdu les deux premiers matchs d'un voyage de quatre rencontres.