Encore une performance sans éclat pour le Canadien

Le Canadien de Montréal a offert une autre performance terne et s'est incliné 7-1 devant les Devils du New Jersey, mardi soir au Centre Bell, à l'occasion d'un duel entre les pires équipes de chacune des divisions de l'Est.

Le Tricolore fondait de grands espoirs sur la pause du match des étoiles pour se refaire des forces et donner le ton à sa deuxième moitié de saison. Il faudra de toute évidence repasser. Il a accordé cinq buts ou plus dans un cinquième match de suite.

Michael McLeod, deux fois, Dawson Mercer, Nico Hischier, Jesper Boqvist, Pavel Zacha et Tomas Tatar ont participé au festival offensif pour les Devils, qui ont mis un terme à une série de sept défaites. Brett Kulak a été le seul à trouver le fond du filet pour le Canadien, battu à ses sept derniers matchs.

Nous avons été humiliés ce soir. Nous avons commis quelques erreurs qui nous ont coûté des buts. Nous pensions avoir refait nos forces pendant la pause, mais vous l'avez vu comme moi, je me suis senti humilié sur la patinoire , s’est emporté Josh Anderson.

« Il faut qu'on se sorte de ce creux de vague. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Ce n'est pas amusant de perdre et de se présenter à l'aréna. » — Une citation de Josh Anderson, attaquant du Canadien

Cayden Primeau a tenté de rebondir après avoir été chassé de la rencontre à ses deux départs précédents, mais sans succès. Il a terminé sa soirée de travail avec 27 arrêts. Samuel Montembeault, qui a gagné la Coupe Molson pour le mois de janvier, était son auxiliaire, mais il n'a pas été appelé en renfort malgré le pointage à sens unique.

Les joueurs des Devils célèbrent un de leurs sept buts marqués contre le Canadien, mardi soir. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Nous avons été brouillons pendant la majeure partie de la rencontre. Nous avons brièvement bien joué en deuxième période, mais de manière générale, personne n'a bien joué en attaque ou en défense. Nous n'avons pas beaucoup aidé (Cayden) Primeau , a souligné Nick Suzuki.

Jon Gillies a effectué le 22e départ de sa carrière dans la LNH et il a conclu sa soirée de travail avec 30 arrêts.

Une équipe sans énergie

Le Canadien a montré des signes de rouille tôt dans la rencontre, peut-être en raison de son inactivité des huit derniers jours. Les Devils, eux, semblaient avoir des jambes fraîches, même s'il s'agissait de leur deuxième match en deux soirs.

McLeod a ouvert la marque pour les visiteurs après moins de cinq minutes de jeu en première période. C'était déjà la 30e fois en 45 parties cette saison que le Canadien accordait le premier but dans un match. Mercer a doublé l'avance des Devils en fin d'engagement.

Après que Kulak eut rétréci l'écart à 2-1, les Devils ont inscrit trois buts sans riposte, dont les deux derniers dans les 67 dernières secondes de jeu de la deuxième période, pour asséner un coup de massue aux hommes de l'entraîneur-chef Dominique Ducharme.

Personne n'aime perdre. Les gars ont de bonnes intentions, mais parfois, pendant un match, on concède un but et on doit rebondir immédiatement. Il faut qu'on fasse un meilleur travail à ce niveau-là , a analysé Dominique Ducharme.

Les entraîneurs du Canadien de Montréal ne savent pas quoi faire pour remettre leur équipe sur les rails. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Christian Dvorak a été rayé de la formation partante du CH, tout comme Rem Pitlick, Michael Pezzetta et Cédric Paquette. Dvorak a cédé sa place à Ryan Poehling, qui a obtenu une mention d'aide sur le filet de Kulak.

Il faut prendre une journée à la fois. C'est comme ça dans le monde du hockey. Tu joues un soir, puis tu dois y retourner le lendemain. On va se préparer en vue du match de jeudi. On va discuter de certaines choses, on va s'entraîner, et on va être prêts , a ajouté Ducharme.

La formation de l'entraîneur-chef Lindy Ruff était privée de l'attaquant Jack Hughes, soumis au protocole de la LNH contre la COVID-19 après la pause du match des étoiles.

Il s'agissait du premier match entre les deux formations en deux ans. Le Tricolore et les Devils n'ont pas croisé le fer depuis le 4 février 2020, notamment à cause de la pandémie de coronavirus.

C'était le cinquième match d'un séjour de huit à domicile pour le Bleu-blanc-rouge. Il y avait pour l'occasion 500 spectateurs dans les gradins du Centre Bell, en accord avec les directives de la santé publique du Québec.

Le Canadien affrontera les Capitals de Washington, jeudi soir.