Daniel Brière devient adjoint spécial au directeur général des Flyers

Brière, qui a pris sa retraite en tant que joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) à la fin de la saison 2014-2015, était auparavant vice-président aux opérations des Mariners du Maine, formation affiliée aux Flyers dans la East Coast Hockey League (East Coast Hockey League ECHL ).

Je suis très heureux d'ajouter Danny à notre équipe des opérations de hockey dans un rôle à temps plein , a déclaré Chuck Fletcher par voie de communiqué.

Sa perspicacité et son expérience de 25 ans dans le hockey professionnel, ainsi que sa connaissance de première main des Flyers de Philadelphie, constituent un atout précieux pour notre organisation et je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec lui au quotidien , a ajouté Fletcher.

Le nouvel adjoint de Chuck Fletcher sera impliqué dans tous les aspects des opérations hockey des Flyers, ce qui comprend entre autres le recrutement et le développement des joueurs.

Celui qui a porté les couleurs du Canadien lors de la saison 2013-2014 a déjà de l’expérience en matière de développement des joueurs.

En plus de ses responsabilités avec les Mariners du Maine, il a travaillé avec le département de développement des joueurs des Flyers à temps partiel au cours des deux dernières saisons, entre autres avec les espoirs de la formation de la Pennsylvanie.

Très heureux de rejoindre les opérations hockey des Flyers, Brière a affirmé que Philadelphie est un endroit que j’appelle chez moi depuis longtemps et où j'ai vécu certains des moments les plus mémorables de ma carrière .

Je tiens à remercier Chuck Fletcher et Dave Scott pour leur confiance et leur soutien au cours des dernières années, et j'ai hâte de les aider à continuer à construire une équipe performante sur et en dehors de la glace , a indiqué Brière.

Le joueur ayant porté les couleurs des Voltigeurs de Drummondville dans la LHJMQ a fait partie des candidats pressentis pour devenir directeur général du Canadien de Montréal. Le Tricolore a finalement nommé l’agent de joueurs Kent Hughes.

Brière a disputé près de 1000 matchs en carrière dans la LNH, inscrivant 307 buts et obtenant 389 aides pour un total de 744 points. Il s’est distingué avec les Sabres de Buffalo et les Flyers de Philadelphie, pour lesquels il a joué de 2007 à 2013.

Après avoir pris sa retraite, celui qui a disputé son hockey junior avec les Voltigeurs de Drummondville a suivi une maîtrise en administration des affaires de la prestigieuse école de finance Wharton, de l’Université de Pennsylvanie.