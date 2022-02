Le Canadien est de retour au boulot à Brossard, après la pause du match des étoiles

On a parlé de l'entraînement qu'on voulait avoir sur la glace, les choses qu'on voulait faire, et la manière qu'on voulait approcher les prochains matchs et les prochains mois. C'était leur travail d'être prêt lorsque la rondelle est tombée aujourd'hui. J'avais les mêmes attentes pour ceux qui étaient à Cancún et ceux qui ont patiné à Montréal. Les attentes ne sont pas différentes non plus pour ceux qui vont jouer demain, peu importe ce qu'ils ont fait durant la pause. Ce sont des professionnels: c'est le temps de jouer et c'est à eux d'être prêts , a déclaré Ducharme avec aplomb en visioconférence.

Ce changement de ton de Ducharme n'est pas étranger à la présence à l'entraînement pour la première fois depuis très, très longtemps, de 16 attaquants, 6 défenseurs et 2 gardiens.

Les attaquants Rem Pitlick, Ryan Poehling, Michael Pezzetta et Cédric Paquette portaient d'ailleurs tous des chandails bleu foncé, ce qui signifie qu'ils étaient en trop. Ducharme croit qu'il pourra enfin établir une compétition interne entre ses attaquants, et il a lancé une mise en garde.

C'est certain que d'avoir 16 attaquants ici, ça crée de la compétition, et certains joueurs vont devoir sauter leur tour, a-t-il admis. C'est un luxe, mais à un moment donné il va falloir revoir le nombre d'attaquants et ajouter des défenseurs, car nous n'avons aucun 'extra' à la défense. Et on veut créer la même chose en arrière.

Dans les prochains jours, il va se passer des choses pour équilibrer ça un peu, a poursuivi Ducharme. On va avoir des décisions à prendre. Oui, j'ai eu des discussions rapidement aujourd'hui avec Kent (Hughes, le directeur général). Ils sont en train de regarder des matchs à l'extérieur, mais on va s'asseoir ensemble dans les prochains jours et regarder la situation. Ils sont au courant de ce qu'on fait en même temps.

L'attaquant Nick Suzuki, le seul représentant du Canadien (8-29-7) à cette classique annuelle, a donc repris l'entraînement en pivotant un trio complété par Tyler Toffoli et Artturi Lehkonen.

De son côté, Mike Hoffman a patiné en compagnie de Christian Dvorak et Brendan Gallagher, tandis que Paul Byron complétait une unité avec Jake Evans et Josh Anderson. Cole Caufield était jumelé à Joel Armia et Laurent Dauphin.

Ducharme a assuré que Dvorak, qui portait un chandail régulier à l'entraînement, n'avait pas reçu de diagnostic de commotion cérébrale après le match contre le Wild du Minnesota le 24 janvier, et il a précisé qu' il a feu le feu vert pour jouer. Nous verrons demain, mais en ce moment il est disponible .

Évidemment, il n'y avait pas de changement en défensive.

Price a patiné pendant 20 minutes

Par ailleurs, les gardiens Cayden Primeau et Samuel Montembeault ont pris part à l'entraînement. On ignore pour l'instant lequel d'entre eux sera devant le filet lors du match contre les Devils du New Jersey, qui tenteront de mettre un terme à une vilaine séquence de cinq revers mardi soir au Centre Bell. Il s'agira alors du quatrième match d'une série de huit à domicile pour le CH.

Montembeault a admis avoir ruminé pendant deux jours durant la pause ses deux sorties hâtives au Centre Bell, et il a affirmé qu'il est toujours ennuyé par une blessure mineure.

Ça va de mieux en mieux. La pause a fait du bien, de prendre une pause de la glace et d'éviter les répétitions pour ne pas l'aggraver [la blessure]. Là, je pense que ça va bien, et j'ai eu une bonne pratique aujourd'hui. Ça va en s'améliorant , a évoqué le Québécois.

De son côté, Carey Price a effectué des exercices d'échauffement sur la patinoire pendant près de 20 minutes en compagnie du thérapeute Matthew Romano, environ une heure avant le début de la séance d'entraînement. Le gardien étoile du Canadien, qui est âgé de 34 ans, est ennuyé par une blessure à un genou et n'a pas disputé une seule rencontre depuis le 7 juillet dernier. Le Tricolore a cependant indiqué que Price avait patiné de façon régulière pendant la pause.

C'est toujours positif quand un gars comme lui, dans sa position, peut être sur la patinoire plusieurs jours consécutifs et augmenter possiblement l'intensité de l'effort. Ce sont toujours de bonnes nouvelles. On espère que ça restera comme ça, pour qu'il puisse continuer de progresser , a résumé Ducharme.

Le mois dernier, Price avait réitéré sa volonté de revenir au jeu cette saison, en convenant cependant qu'il était encore trop tôt pour se prononcer sur son avenir.