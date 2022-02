Le Réseau du sport étudiant du Québec s’insurge face aux nouveaux cas d’agressions

Réagissant à l’arrestation des trois hommes visés par une enquête du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour des gestes qui auraient été commis entre 2008 et 2014, Gustave Roël a affirmé qu’une seule victime en était une de trop.

En entrevue à Radio-Canada, M. Roël a insisté sur le fait que l’école doit s’avérer un milieu sécuritaire.

Ç’a été une bombe dans le milieu étudiant parce que ce sont des gens connus et reconnus pour leurs compétences en tant qu’entraîneurs , a-t-il d’abord indiqué en précisant que les accusés sont des entraîneurs de Division 1 qui peuvent exercer leurs fonctions à l’extérieur des frontières du Québec et du Canada.

Mais qu’ils soient connus ou pas, c’est une situation de trop que l’on trouve inadmissible et que l’on ne peut pas tolérer. On ne souhaite pas que ça se reproduise , a soutenu M. Roël.

Toujours avec beaucoup de tristesse et de déception qu'on reçoit nouvelle comme celle-là , soutient Sylvain Croteau, directeur général de l'organisme Sport'Aide, qui offre des services d'accompagnement aux jeunes sportifs et aux acteurs de cet écosystème témoins de violence à l'égard des jeunes.

Quand les jeunes font du sport, on souhaite une belle expérience, qu'ils se développent, pas qu'ils subissent des abus et de la violence, ajoute M. Croteau, qui craint que des abus subis par des jeunes les amène à empêcher leurs futurs enfants d'en faire.

Vérifier les antécédents judiciaires

Gustave Roël a expliqué que le mode de sélection des entraîneurs et des gestionnaires du sport scolaire passait d’abord par les écoles en procédant notamment à la vérification des antécédents judiciaires.

De notre côté [au RSEQ], on gère les entraîneurs qui sont délégués par les écoles qui s’appuient essentiellement sur des casiers judiciaires préexistants. Et c’est là la question qui devra être posée , a-t-il reconnu.

« On laisse la justice suivre son cours, mais pour nous cette situation est inacceptable. Quand on laisse nos enfants dans une école, on s’attend à ce qu’ils puissent faire du sport de façon sécuritaire. » — Une citation de Gustave Roël, directeur général, Réseau du sport étudiant du Québec

Sylvain Croteau, de Sport'Aide, soutient que la vérification des antécédents judiciaires n'est pas la seule solution lorsqu'on embauche des entraîneurs.

Comme embauche dans le milieu scolaire ou ailleurs, on peut faire des entrevues, on peut demander des références, on peut demander une déclaration volontaire attestant que leur dossier est parfait. Ce sont des choses qu'on peut mettre en place et nous on l'encourage fortement pour optimiser nos chances d'embaucher les bonnes personnes avec des profils qui correspondent, qui ne traînent pas des squelettes.

Les ressources

Gustave Roël a également rappelé la mise en place, par la ministre déléguée Isabelle Charest, il y a un peu plus d’un an, du bouton Je porte plainte donnant accès à un officier indépendant de traitement des plaintes.

Il a souligné sa présence sur le site internet du Réseau du sport étudiant du Québec RSEQ , comme l’ensemble des sites des fédérations sportives du Québec.

Ça donne la possibilité à un étudiant, à un parent ou à un entraîneur qui voudrait porter plainte et qui aurait des inquiétudes à le faire à travers l’école, de pouvoir le faire directement.

Sylvain Croteau a souligné que cet officier indépendant existe depuis un an et que, déjà, on voit l'efficacité et la pertinence de compter sur un tel mécanisme.

On est en mode amélioration continue. On apprend de notre expérience. Les gens qui ont eu à traiter avec l'officier se disent satisfaits du fonctionnement , a précisé Sylvain Croteau.

Questionné à savoir si l’on devrait en faire davantage afin de soutenir ou d’encadrer les victimes, Gustave Roël a déclaré :

« C’est sûr qu’il faut en faire plus. On ne peut pas rester comme ça. C’est une responsabilité à partager par tout le monde. Les parents doivent être à l’écoute des situations, les écoles dans l’encadrement et le suivi qui peut être fait, et pour le niveau d’autonomie que l’on peut accorder à des entraîneurs. » — Une citation de Gustave Roel

Le directeur général du Réseau du sport étudiant du Québec RSEQ a ensuite rappelé l’existence de balises qui exigent de ne jamais laisser un entraîneur seul avec un élève, de toujours travailler à deux.

Est-ce ç’a été fait? Dans ce cas-ci, on parle de trois cas. Est-ce que les trois cas étaient ensemble? Ce sont toutes des questions qui doivent être posées. Mais les écoles ont une grande préoccupation face à la sécurité , a-t-il renchéri.

Tout en estimant que la chose était habituellement bien gérée, Gustave Roël a souligné l’importance pour les institutions scolaires de s’interroger sur le déroulement des entraînements, sur l’identité des personnes qui accompagnent les élèves à l’occasion de rencontres sportives à l’extérieur de l’établissement qu’ils fréquentent.