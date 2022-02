Pat Verbeek est le nouveau directeur général des Ducks d’Anaheim

L’ancien attaquant des Devils du New Jersey, des Whalers de Hartford, des Rangers de New York, des Stars de Dallas et des Red Wings de Détroit succède à Bob Murray.

Murray avait démissionné le 10 novembre dernier après s’être inscrit à un programme contre l’abus d’alcool en plus de s’être retrouvé au centre d’une présumée affaire d’inconduite sexuelle.

Âgé de 57 ans et natif de Sarnia, en Ontario, Verbeek travaillait depuis trois ans en tant qu’adjoint au directeur général des Red Wings, Steve Yzerman.

La paire avait auparavant travaillé ensemble durant neuf saisons au sein du Lightning de Tampa Bay, où Verbeek cumulait les fonctions de directeur général adjoint et de directeur du personnel hockey.

Les Ducks connaissent une saison 2021-2022 plus que respectable en dépit de la tourmente qui a secoué la haute direction.

Après avoir raté les séries éliminatoires trois fois de suite, les voici, à l’approche de la pause des étoiles, à égalité avec les Kings de Los Angeles au deuxième rang de la Division Pacifique.