Le legs de Tom Brady vu par un Québécois qui a travaillé pour les Patriots

Fabio S. Gagnon n'a jamais côtoyé Brady avec les Patriots. Il venait de rejoindre l'équipe du Massachusetts en 2020 lorsque l'illustre quart-arrière est passé chez les Buccaneers de Tampa Bay, à titre d'agent libre. Mais son influence, il l'a tout de même sentie en Nouvelle-Angleterre.

Les Patriots n'avaient jamais rien gagné avant que Tom Brady n'arrive. Leur premier championnat était en 2001 avec Brady quand il a remplacé Drew Bledsoe , raconte-t-il.

Son arrivée, ça a tout changé. De A à Z.

De 2001 à 2019, Tom Brady a fait la paire avec Bill Belichick pour former le meilleur duo quart-arrière–entraîneur-chef de l'histoire de la NFL. Ensemble, ils ont métamorphosé les Pats. L'équipe est passée d'une parmi tant d'autres à celle qui compte le plus de présences (11) et de victoires (6) au Super Bowl à ce jour.

Fabio Gagnon est un ancien du Blizzard du Séminaire Saint-François, dans la région de Québec. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

Mais comment se sont-ils démarqués?

Je pense que c'est la même raison pour laquelle les Bucs ont pu connaître autant de succès et gagner le Super Bowl en 2020, à leur première année avec Brady. C'est l'attention au détail , avance l'entraîneur originaire de Québec.

Gagnon a passé la dernière saison avec les Texans de Houston. Il y a suivi le directeur du personnel des Patriots, Nick Caserio, nommé directeur général de la formation texane en janvier 2021.

Précédemment, il a aussi travaillé pour les Bills de Buffalo, les Steelers de Pittsburgh et les Rams de Los Angeles. Et les Pats, pour lui, ont rehaussé la norme avec leur dynastie Brady-Belichick.

À travers la NFL, il y a beaucoup de détails que les gens laissent aller, dit-il. Moi, j'ai appris cette leçon quand j'ai été avec [les Patriots] comme tous les joueurs qui y sont passés. L'attention au détail amenée par Tom et Bill, ils l'ont gardée.

Le deuxième aspect, souligne-t-il, est l'absence d'ego dans le vestiaire. Aucun joueur ne doit placer ses intérêts avant ceux de l'équipe et Brady, malgré ses six titres du Super Bowl, ne l'a jamais fait non plus. Cette philosophie est aussi restée en Nouvelle-Angleterre après son départ, estime-t-il.

Quand tu rentres dans cette équipe-là, et on le voit avec les agents libres qui sont arrivés, ça ne changeait rien par où tu es passé, ce que tu as accompli et ce que tu as réussi à faire. C'est vraiment ce que tu peux amener à l'équipe qui est très important et c'est ce qui est resté chez les Patriots.

« Tu sens que Brady ne voulait pas se prendre pour quelqu'un d'autre. Il a toujours connu sa place, savait ce qu'il avait à faire et il s'attendait à ce que toi aussi tu fasses ta job. » — Une citation de Fabio S. Gagnon, consultant en repérage chez les Texans de Houston

Surnommé le « Comeback Kid » en raison de son habileté à réaliser d'improbables remontées, Brady a mis un terme, mardi, à l'une des plus grandes carrières de l'histoire de la NFL. Fabio S. Gagnon dit qu'il gardera toujours en mémoire sa victoire au Super Bowl LI alors qu'il a mené les Patriots à inscrire 31 points dans la dernière moitié du match pour battre les Falcons d'Atlanta 34-28.

Il se souviendra aussi de son refus d'abandonner contre les Eagles de Philadelphie en 2018. Brady avait alors totalisé trois passes de touché et 505 verges par la voie des airs dans un revers de 41-33.

Toutes les fois qu'on voyait quelqu'un tirer de l'arrière en fin de match, on pouvait se dire que c'était terminé. Mais dès qu'on voyait que Tom Brady avait le ballon, le numéro 12... En anglais, on dit qu'il est relentless. Il lâche jamais. Il croit et ça permet à ceux autour de lui de croire que tout est possible. C'est le souvenir que je garde de ce joueur-là.

En plus de ses innombrables records, Brady figure au deuxième rang de la NFL parmi les quarts-arrière ayant complété le plus de remontées. Il en a signé 42, une de moins que Peyton Manning.

Fabio S. Gagnon estime d'ailleurs que les partisans de Brady au Massachusetts et le personnel des Patriots ont été contents de le voir gagner, à 43 ans, un septième Super Bowl avec Tampa Bay.