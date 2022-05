Sportives, point final!, le sport au féminin sans tabous

Geneviève Tardif et Roseline Filion animent Sportives, point final!, un magazine qui aborde le sport au féminin sans tabous. De l'image corporelle à la maternité, en passant par la santé mentale et les abus dans le sport, les animatrices et leurs invitées attaquent de front des sujets délicats, mais nécessaires pour mieux cerner les enjeux uniques du sport féminin.

La journaliste sportive Geneviève Tardif et l'ex-athlète olympique Roseline Filion, médaillée des Jeux de Rio et de Londres en plongeon, donnent la parole à des athlètes et à des personnalités publiques dans ce projet entièrement féminin.

Dans ce premier épisode, la nageuse paralympique Aurélie Rivard et la comédienne et autrice Sarah-Maude Beauchesne discutent de la relation complexe de nombreuses femmes avec leur corps et des répercussions sur leur santé physique et mentale.

Aurélie Rivard s'est démarquée cet été aux Jeux paralympiques de Tokyo avec une récolte de cinq médailles, dont deux d'or. Sarah-Maude Beauchesne a écrit la websérie Fourchette dans laquelle elle tient aussi le premier rôle. Son dernier roman, Au lac d'amour, est paru à l'automne 2021.