Marner et les Maple Leafs écrasent les Devils

Associated Press

Associated Press

Mitchell Marner a récolté deux buts et une passe, mardi, pour aider les Maple Leafs de Toronto à l'emporter 7-1 contre les Devils au New Jersey

Auston Matthews s'est approché à un but du plateau des 30.

Jason Spezza, David Kampf, Michael Bunting et Pierre Engvall ont été les autres buteurs des Leafs, qui remportaient un cinquième match de suite.

Les visiteurs menaient 4-0 au premier entracte, grâce notamment à deux buts en 26 secondes.

Jack Campbell a fait 31 arrêts. Il n’a cédé que devant Jack Hughes.

Les Devils ont perdu leurs six dernières rencontres

Sénateurs 1 – Islanders 4

Oliver Wahlstrom et Mathew Barzal ont marqué en deuxième période et les Islanders de New York ont défait les Sénateurs d'Ottawa 4-1 à Long Island.

Anthony Beauvillier et Adam Pelech ont touché la cible lors de la première victoire des Islanders en trois rencontres.

Nick Holden a été l'unique buteur des Sénateurs.

Le défenseur des Islanders Ryan Pulock a effectué un retour après avoir raté 25 matchs en raison d'une blessure au bas du corps.