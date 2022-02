Un entraîneur attaque en justice la NFL et trois équipes pour pratiques racistes

Il affirme notamment que les Dolphins lui ont offert 100 000 $ par match pour faire sombrer l'équipe dans les bas-fonds du classement à sa première saison, afin d'obtenir le premier choix au repêchage.

La poursuite a été intentée devant un tribunal fédéral de Manhattan et vise à obtenir le statut de recours collectif.

L'ex-entraîneur réclame des dommages et intérêts de la part de la ligue, des Dolphins, des Broncos de Denver, des Giants de New York et d'autres personnes non identifiées.

Flores a été congédié le mois dernier par les Dolphins, après avoir montré un dossier de 24-25 en trois ans à la barre de l'équipe.

L'équipe a terminé la saison 2021 avec une fiche de 9-8 et a raté les éliminatoires.

Dieu m'a offert un talent unique pour diriger une équipe de football, mais les choses doivent changer au-delà de ma situation personnelle , a indiqué Flores dans une déclaration publiée par ses avocats

« Je suis conscient de mettre en danger ma carrière d'entraîneur dans le sport qui nous a tant donné à ma famille et à moi. J'espère sincèrement qu'en dénonçant le racisme systémique dans la NFL, d'autres se joindront à moi pour que les choses changent pour les prochaines générations. » — Une citation de Brian Flores, ancien entraîneur-chef des Dolphins de Miami

Dans un communiqué, la NFL a déclaré qu'elle se défendrait contre ces allégations, qui sont sans fondement .

La ligue a ajouté: La NFL et nos clubs se sont profondément engagés à garantir des pratiques d'emploi équitables. Nous continuons de faire des progrès pour ce qui est d'offrir des occasions équitables dans toutes nos organisations.

« La diversité est au cœur de tout ce que nous faisons. Il y a peu de dossiers sur lesquels nos clubs et notre équipe de direction passent davantage de temps. » — Une citation de Extrait d'un communiqué de la NFL

Selon la poursuite, la ligue a discriminé Flores et d'autres entraîneurs noirs pour des raisons raciales, les empêchant d'accéder à des postes d'entraîneurs-chefs, de coordonnateurs offensifs et défensifs, d'instructeurs des quarts et de directeurs généraux.

Le propriétaire des Dolphins Stephen Ross aurait offert à Flores de le payer 100 000 $ pour chaque défaite durant sa première saison, puisqu'il voulait que son équipe obtienne le premier choix au repêchage.

La poursuite allègue que Ross a ensuite fait pression sur Flores pour qu'il recrute un quart de premier plan en violation des règles de la NFL au sujet du maraudage. Lorsque Flores a refusé, il aurait été décrit comme l'homme noir en colère avec lequel il est difficile de travailler. Il aurait été ridiculisé jusqu'au moment de son congédiement.

Miami n'a pas donné suite dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Dans certains aspects importants, la NFL est ségréguée et est gérée de façon comparable à une plantation , peut-on lire dans la poursuite.

Ses 32 propriétaires — aucun n'est Noir — profitent considérablement du travail des joueurs, dont 70 % sont Noirs. Les propriétaires regardent les matchs depuis leurs loges luxueuses, pendant que la main-d'oeuvre à majorité noire met son corps en jeu (chaque match), encaissant des coups vicieux et souffrant de blessures pouvant endommager sérieusement leurs corps et cerveaux.

Pendant ce temps, la NFL et ses propriétaires empochent des milliards de dollars.