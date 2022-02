Jonathan Drouin, premier de classe du Canadien dans les moments clés

Un texte d'Alain Usereau

La loi de Murphy (tout ce qui peut aller mal va nécessairement se produire) s'est cruellement appliquée cette année (blessures, COVID-19, sous-production). Statistiquement, qu'est-ce que ça donne comme résultats sur le plan individuel dans les moments importants?

Il est possible d'évaluer l'importance de chacun des buts marqués dans un match, selon la situation (égalité numérique, avantage, désavantage, filet désert, etc.), le pointage et le moment. En compilant tous ces buts et leur importance, on peut établir un coefficient nous donnant un aperçu de l'apport d'un joueur dans les moments clés. Ce coefficient représente la probabilité de gagner avant et après le but. Par exemple, un but égalisateur marqué en milieu de troisième période augmentera de 30 % la probabilité de point dans le match, ce qui est énorme.

Voici le tableau des cinq meilleurs du CH depuis le début de la campagne. À noter que nous avons conservé les joueurs ayant joué un minimum de 10 matchs, question d'avoir un échantillon représentatif.

Drouin (1,02) Belzile (0,65) Niku (0,25) Lehkonen (-0,18) Dvorak (-0,20)

Jonathan Drouin est ainsi le premier de classe. Les amateurs aimeraient certes plus de production offensive de sa part. Ce que ces statistiques indiquent, c'est qu'il est le seul parmi les réguliers qui a augmenté les chances de gagner de son équipe lorsqu'il est sur la glace.

Dans les cas d'Alex Belzile et de Sami Niku, le petit nombre de matchs fait en sorte qu'il est difficile d'évaluer correctement leur rendement, mais les retirer arbitrairement de cette liste ne leur rendrait pas justice.

Quant à Lehkonen, le mal-aimé dont on aimerait une meilleure contribution à l'attaque, sa présence dans cette liste surprend plus au moins. Sa cote le place parmi les meneurs au sein des attaquants du Canadien depuis son arrivée avec l'équipe.

S'il y a un joueur qui pourrait attirer l'attention d'autres formations en vue des séries, c'est bien lui. Et le retour sur l'investissement pourrait surprendre pour ce joueur rapide et fiable défensivement, des atouts recherchés pour la vraie saison.

Jeff Petry et Artturi Lehkonen Photo : Associated Press / Nam Y. Huh

Un autre joueur pourrait se joindre au groupe de meneurs lors du prochain bulletin est Rem Pitlick. Il n'a joué que neuf matchs, mais il serait 4e s'il avait atteint le nombre de matchs nécessaires.

Sa cote à -0,13 peut surprendre, compte tenu de son différentiel de -6. Cela signifie qu'il a probablement été sur la glace pour plusieurs buts accordés sans réelle signification. Par exemple, un but accordé en fin de troisième période dans une défaite de 6-1 n'aura pas beaucoup d'impact sur la probabilité de perdre le match!

Les équipe canadiennes

Que se passe-t-il au sein des autres équipes canadiennes? Voici un tableau des meneurs pour chacune d’elles.

Calgary: Gaudreau (3,19)

Edmonton: Puljujarvi (2,19)

Ottawa: Chabot (1,42)

Toronto: Kerfoot (1,79)

Vancouver: Garland (2,68)

Winnipeg: Stastny (0,96)

Une autre grosse saison pour Johnny Gaudreau à Calgary. Sa présence dans cette liste n'est pas un accident, ce qui est tout à son honneur pour un ailier. Il était excellent avec Sean Monahan comme joueur de centre et il l'est encore avec Elias Lindholm.

Conor Garland, avec Vancouver, était au haut de la liste avec l’Arizona et le changement de décor n'a pas changé cette tendance.

Avec Edmonton, où se situe Connor McDavid? Pas de panique, il a une bonne note, tout juste derrière Puljujarvi! Ce qui est intéressant avec les Oilers, c'est de retrouver le bon vieux vétéran Duncan Keith au troisième rang, le genre de présence rassurante qui a probablement manqué aux Oilers au cours des dernières saisons.

Les meneurs de la ligue

Au classement global, on retrouve deux défenseurs en haut de la liste. Justin Faulk connaît une saison exceptionnelle avec les Blues de St. Louis.

Faulk (3,92) Makar (3,55) Hartman (3,25) Gaudreau (3,19) Meier (3,17)

Par contre, le meilleur duo de défenseurs se trouve au Colorado avec Cale Makar et Devon Toews, ce dernier étant 6e au total.

Mais la cote la plus impressionnante revient à Timo Meier. Deux attaquants le devancent, bien sûr. Mais ce qui le distingue des autres, c'est qu'il est fin seul à l'intérieur de son équipe, la deuxième note avec les Sharks allant à Jacob Middleton à 0,95. C'est un écart considérable entre les deux premières notes au sein d'une même équipe!

Et parmi les autres meneurs d'équipe qui se démarquent, remarquons Tyler Bertuzzi, avec Détroit, dont la cote se rapproche des meneurs à 3,04. Et on soulignera aussi la présence de deux joueurs que les partisans du Canadien reconnaîtront, Phillip Danault (2,13) avec les Kings et P.K. Subban (1,42) avec les Devils.