Les mondiaux de la FINA reportés une fois de plus

Initialement, ces mondiaux étaient programmés à l'été 2021, mais ont été repoussés une première fois après le report d'un an des Jeux olympiques de Tokyo, de 2020 à 2021.



Compte tenu de la situation pandémique actuelle et des mesures présentement en vigueur au Japon, la FINA et le comité d'organisation se sont entendus sur le report des Championnats du monde , a déclaré le président de la FINA, Husain Al-Musallam.



La compétition devait se tenir le printemps prochain, du 13 au 29 mai 2022.



Ces décisions ont été prises dans l'intérêt de toutes les personnes impliquées , a renchéri Husain Al-Musallam.

La Fédération internationale annoncera bientôt une mise à jour du calendrier international 2022, qui proposera aux nageurs des occasions supplémentaires de concourir au plus haut niveau , précise-t-il.



Les Championnats du monde de la FINA, qui rassemblent les épreuves en bassin, en eau libre, en plongeon et en natation artistique, sont habituellement organisés tous les deux ans, en année impaire. Un rythme qui a toutefois été chamboulé par la pandémie.



La dernière édition de cet événement a été présentée à l’été 2019 à Gwangju, en Corée du Sud.



Jennifer Abel était devenue l’athlète canadienne la plus décorée de l’histoire à cet événement avec 10 médailles. Elle avait décroché l’argent au 3 m synchro aux côtés de Mélissa Citrini-Beaulieu et en avait fait autant à l'épreuve mixte avec François Imbeau-Dulac.

Abel avait du même coup devancé Alexandre Despatie et Ryan Cochrane, qui en avaient récolté chacun huit.



Deux compétitions internationales majeures sont toujours au calendrier la saison prochaine, soit les Championnats d'Europe en grand bassin prévus en août à Rome, en Italie, ainsi que les mondiaux en petit bassin (25 m) en décembre à Kazan, en Russie.