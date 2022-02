L’équipe de football de Washington se nomme les Commanders

Le jour J est arrivé pour l’équipe de football de Washington, qui a dévoilé sa nouvelle identité, mercredi, après une étude d'un an et demi. L'organisation de la Ligue nationale de football (NFL) se nomme dorénavant les Commanders.

Deux saisons se sont écoulées dans le circuit Goodell depuis que l’équipe a pris la décision de se départir de son ancien nom, jugé raciste par ses commanditaires, notamment FedEx et Nike, et par les Premières Nations.

Elle était ainsi devenue la toute première formation sportive des grandes ligues nord-américaines à agir de la sorte, en juillet 2020, après avoir reçu de nombreuses plaintes lors des années précédentes.

Sept noms étaient dans la course pour la sélection finale dans la capitale américaine, dont plusieurs liés au domaine militaire. Outre les Commanders, on y retrouvait entre autres les Defenders, les Red Hogs, l'Armada, les Presidents ou encore la Brigade.

Lundi, l’ancien quart-arrière de l’équipe Joe Theismann a vanté le nom des Commanders. Son souhait a finalement été exaucé deux jours plus tard.

L’équipe de football de Washington, qui a maintenu un dossier de 7 victoires et 10 défaites la saison dernière, conserve ses traditionnelles couleurs bourgogne et or.

Dirigée par l’entraîneur-chef Ron Rivera, la formation évolue dans la Division est de l’Association nationale et compte sur le Québécois Benjamin St-Juste, repêché en 2021.