Le quart-arrière Tom Brady officialise sa retraite

« Ma carrière a été une aventure enlevante, bien au-delà de ce que j’aurais pu imaginer, remplie de hauts et de bas. Quand tu t’y mets tous les jours, tu ne penses pas vraiment à une quelconque fin », peut-on lire dans sa déclaration.

La nouvelle avait été éventée le week-end dernier, mais le principal intéressé n'avait jamais confirmé l'information.

« J'ai toujours cru que le football est un sport qui ne laisse aucune place au compromis – si tu n'es pas impliqué à 100 %, tu ne connaîtras pas le succès, et le succès est ce que j’ai le plus de notre sport. Il y a des défis physiques, mentaux et émotionnels chaque jour qui m’ont permis de maximiser mon potentiel. J’ai tenté de faire du mieux que j’ai pu lors des 22 dernières années. Il n’existe aucun raccourci pour connaître du succès sur le terrain ou dans la vie. »

« Je ne suis plus en mesure de m'impliquer totalement, a-t-il poursuivi. J'ai adoré ma carrière dans la NFL, et je dois maintenant consacrer mon temps et mon énergie sur d'autres choses qui exigent mon attention. »

En 22 saisons, Brady a gagné sept Super Bowl, le plus récent en 2021, à l’âge de 43 ans. Cette année, il a mené la NFL pour les verges par la passe avec un total de 5316 verges, tout comme pour les passes de touché avec 43. Il a également terminé au sommet du circuit en ce qui a trait les passes tentées (719) et les passes complétées (485).

Tom Brady, qui a porté les couleurs des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre durant 20 saisons avant de rejoindre les Bucs, est le seul quart-arrière à avoir soulevé le trophée Vince Lombardi à plus de cinq occasions.

Un record parmi tant d’autres, dont ceux pour les touchés (624) , les verges par la passe (84 520) ainsi que les victoires signées en saison (243).

Il a également été nommé joueur par excellence du circuit Goodell à trois occasions, puis cinq fois au Super Bowl.

La carrière du pivot aura pris fin sur un revers de 30-27 subi aux mains des Rams de Los Angeles, il y a deux semaines, en finale de division. Tirant de l’arrière 27-3 au troisième quart, Brady a alors orchestré une remontée spectaculaire avant de voir la troupe de Sean McVay se sauver avec la victoire sur le dernier jeu de la rencontre.