Manon Rhéaume choyée de prendre part au concours d’habiletés de la LNH

La Québécoise Manon Rhéaume, première femme à participer à un match de la Ligue nationale de hockey (LNH), en 1992, prendra part à une épreuve du concours d'habiletés en marge du match des étoiles prévu ce week-end à Las Vegas. Et elle ne pourrait pas en être plus heureuse.

Contactée lundi soir après l'annonce du circuit Bettman, l'ancienne gardienne de 49 ans s'est dite soulagée de pouvoir enfin en parler, elle qui a dû tenir la chose secrète ces dernières semaines.

Le hockey féminin a une belle plateforme avec le match des étoiles et c'est tant mieux , a-t-elle dit en entrevue à Radio-Canada. Depuis quelques années, ils s'efforcent vraiment d'y amener une présence féminine, que ce soit le match 3 contre 3 entre des joueuses du Canada et des États-Unis ou quand Kendall Coyne Schofield a pris part à l'épreuve de vitesse.

Manon Rhéaume a été invitée à enfiler ses jambières pour l’épreuve des échappées 30 ans après avoir écrit une page d'histoire dans la LNH en devenant la première femme à disputer un match. Elle avait alors gardé les buts pour le Lightning de Tampa Bay lors d'une rencontre hors concours contre les Blues de Saint Louis.

Au début, quand on m'a appelée, je me suis dit que ça faisait longtemps que j'avais mis mes jambières! Je me suis dit qu'après une couple de fois sur la glace, je serais correcte et c'est ce que j'ai fait. Je suis retournée sur la glace , a-t-elle indiqué. Ça m'a comme redonné le goût de jouer au hockey!

À lire aussi : Les grandes premières de Manon Rhéaume

Manon Rhéaume Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Pour cet événement, Rhéaume n'entend pas sortir des boules à mites l'équipement avec lequel elle a fait sa marque en 1992.

Ça, je ne ferai pas ça! Ma mère m'a redonné mes jambières cet été et elles sont tellement pesantes! Les gants sont durs. J'ai de la misère à les fermer. Puis, j'ai eu la chance d'avoir un nouvel équipement que je vais porter en fin de semaine. C'est un tout nouvel équipement. Je ne peux pas croire que ça prend cinq secondes mettre ça! C'est juste trois velcros, des choses qu'on ne voyait pas dans mon temps.

La LNH n'a pas seulement invité Rhéaume à son concours d'habiletés. Jocelyne Lamoureux-Davidson, de l'équipe nationale américaine, prendra part à deux épreuves. L'acteur Wyatt Russell, connu pour son rôle d'Anders Cain dans le film Goon (Dur à cuire), gardera aussi les buts lors de l'épreuve des échappées.

Puis, il y a l'attaquant Trevor Zegras, des Ducks d'Anaheim. Ce dernier a réussi un but de style « Michigan » contre le Canadien de Montréal récemment et Manon Rhéaume se réjouit de l'affronter.

Je n'ai aucun doute qu'il va se passer quelque chose de spécial si Trevor Zegras est là. Je pense qu'il va essayer des trucs... mais j'espère qu'il va en manquer un et que ce sera contre moi! , a-t-elle dit en riant.