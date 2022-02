La LNH assouplit ses protocoles COVID-19

La Ligue nationale de hockey (LNH) et son association des joueurs ont annoncé lundi des changements aux protocoles en lien avec la COVID-19. Ceux-ci prendront effet quand chaque équipe aura disputé son dernier match avant la pause du match des étoiles, ce week-end à Las Vegas.

Les joueurs pleinement vaccinés ne devront plus subir des tests de dépistage chaque jour. L’exigence de tester des contacts rapprochés tombe aussi. Les contraintes pour le port du masque seront moins sévères et les mesures sur les rassemblements à l'aréna, comme les cérémonies sur la patinoire et les espaces dédiés aux familles, seront revues.

La LNH dit avoir travaillé en partenariat avec l’Association des joueurs pour adapter les protocoles dans les tous les marchés de la ligue, avec l’accord des autorités de santé publique concernées.

La LNH explique ces changements par le taux de positivité à la baisse parmi les joueurs après l’explosion de cas et d’éclosions de la mi-décembre à la mi-janvier.

Les protocoles pourront changer si la situation l’exige, ajoute la ligue.

La LNH recommande à tous ses joueurs de recevoir leur dose de rappel lorsqu'elle sera disponible pour eux.