Les universités canadiennes appuient-elles financièrement leurs équipes sportives féminines de la même façon que leurs équipes masculines? Si l’on se fie à des données recueillies auprès des entraîneurs de programmes de hockey universitaire de l’ensemble du pays, la réponse est non.

Cette chronique a débuté le printemps dernier par une conversation que j’avais avec l’entraîneuse en chef d’une équipe féminine de hockey universitaire. Cette femme me racontait les difficultés d’une de ses consœurs qui dirigeait l’équipe féminine d’une université renommée de l’Ouest canadien.

Selon ses dires, l’équipe masculine de ladite université fonctionnait avec un budget assez confortable et tout le personnel de soutien nécessaire pour assurer le fonctionnement un programme d’excellence. Toutefois, pendant ce temps, l’entraîneuse de l’équipe féminine manquait de moyens au point de devoir, parfois, aller jusqu’à aiguiser les patins de ses joueuses.

Je l’écoutais me raconter cette histoire, et j’avoue m’être dit qu’il s’agissait probablement d’un cas isolé. Il m’apparaissait difficile de croire qu’à notre époque, même dans les institutions de haut savoir, les hockeyeuses n’aient pas accès aux mêmes ressources que les hommes pratiquant le même sport qu’elles.

En même temps, le cas de figure qu’on me présentait semblait plausible dans un petit univers sportif où l’égalité des genres est très loin d’être acquise. Le Canada et le Québec ont déjà eu une femme comme premier ministre, mais il suffit encore qu’une femme obtienne un poste de cadre au sein d’une organisation de la LNH pour que la nouvelle fasse la manchette à travers le continent.

***

Pour creuser cette question (entre autres), Radio-Canada Sports a donc sondé 70 entraîneurs en chef de programmes de hockey universitaires canadiens (35 équipes masculines et 35 féminines) au cours des dernières semaines.

Parmi les 39 entraîneurs qui ont participé, 33 représentent des universités dont le département des sports compte un programme de hockey masculin et un programme de hockey féminin.

Lorsqu’on a demandé à ces 33 entraîneurs de comparer les situations financières des deux programmes de hockey de leur université, le tiers des répondants ont répondu qu’ à leur connaissance, le programme de hockey masculin dispose d’un budget de fonctionnement supérieur à celui du programme féminin .

Ce constat était partagé par 41,2 % des entraîneurs dirigeant un programme féminin et par 25 % des entraîneurs qui dirigent un programme masculin.

***

Au-delà des perceptions, les résultats obtenus dans une autre portion de notre sondage national ont attiré notre attention. Ils permettent fortement de croire qu’un déséquilibre important existe entre les ressources mises à la disposition des équipes universitaires selon qu’elles soient féminines et masculines.

Nous avons aussi demandé aux entraîneurs en chef de l’ensemble du pays de chiffrer, autant qu'ils sachent, le budget de fonctionnement annuel de leur équipe de hockey en incluant, entre autres, les salaires des entraîneurs et du personnel de soutien, les frais d’utilisation de leur patinoire, les frais de voyage, de recrutement et d’achat d’équipement.

« Généralement dans le hockey, les femmes obtiennent les heures les moins favorables dans les arénas », explique une source à Radio-Canada. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

En moyenne, les entraîneurs de programmes masculins ont déclaré que le budget de fonctionnement de leur équipe s’élève à 468 181 $, tandis que les entraîneurs de programmes féminins ont établi à 249 062 $ les ressources financières dont ils disposent.

Si on compare les programmes masculins et féminins sous l’angle du budget médian, l’inégalité reste dans les mêmes proportions. Le budget médian des équipes masculines s’élève à 500 000 $, tandis que celui des équipes féminines s’établit à 250 000 $.

On parle ici de budgets 50 % moins importants pour les équipes féminines. Comment cette situation est-elle possible?

Deux entraîneuses d’équipes féminines ont d’ailleurs déclaré disposer de budgets inférieurs à 100 000 $, ce qui est franchement difficile à concevoir. De l’autre côté de la clôture, l’équipe masculine la moins nantie opère, selon son entraîneur, avec un budget annuel de 250 000 $.

***

Lorsque questionnée au sujet de cette disparité, une administratrice chevronnée de programmes sportifs universitaires s’est dite nullement surprise.

Les chiffres que vous avez obtenus ont du sens , a-t-elle opiné.

Je serais par ailleurs curieuse de savoir qu’elle est la différence entre les équipes masculines et féminines en ce qui a trait à la qualité des heures d’entraînement qu’elles obtiennent. Généralement dans le hockey, les femmes obtiennent les heures les moins favorables dans les arénas.

L’hypothèse retenue par cette experte pour expliquer l’important écart budgétaire révélé par notre sondage concerne la rémunération des entraîneurs.

Les salaires des entraîneurs constituent un gros poste budgétaire dans des programmes comme ceux-là. À mon avis, il y a probablement pas mal moins d’entraîneurs adjoints du côté des femmes que du côté des hommes , estime-t-elle.

***

Les résultats de ce sondage sont publiés à la veille des Jeux olympiques de Pékin, alors que les ressources consacrées au hockey universitaire canadien seront une fois de plus remises en question.

Les équipes féminines américaine et canadienne ont encore une fois de très fortes probabilités de se retrouver en finale et de lutter pour l’obtention de la médaille d’or. Or, ces deux formations sont composées presque à 100 % de joueuses développées au sein du réseau universitaire américain (la NCAA). Du côté canadien, seule Mélodie Daoust est issue d’une université canadienne (McGill).

De l’autre côté de la frontière, les programmes de hockey féminin nagent littéralement dans l’argent en raison d’une loi votée en 1972 (Title IX of the Education Amendments). Cette législation oblige les écoles secondaires et les universités bénéficiant de financement fédéral à dépenser autant d’argent dans les programmes à prédominance féminine que dans les programmes majoritairement fréquentés par des hommes.

Les universités américaines sont obligées de consacrer autant d’argent à leurs programmes sportifs féminins que masculins. Photo : Associated Press / Greg Wohlford

Au-delà du volet académique, les universités américaines sont ainsi obligées de consacrer autant d’argent à leurs programmes sportifs féminins que masculins. À titre d’exemple, pour contrebalancer les sommes importantes investies dans leur programme de football, certaines universités américaines consacrent des budgets importants à leur équipe féminine de hockey.

Si l’on tient compte de la disparité décrite par les entraîneurs d’équipes universitaires canadiennes et qu’on la compare avec ce qui se fait dans la NCAA, il y a peut-être une raison pour laquelle les meilleures hockeyeuses canadiennes s’expatrient systématiquement.

Aussi, puisque nous sommes en 2022, peut-être que les ministres provinciaux de l’Éducation et des Sports pourraient envisager d’adopter des lois qui feraient en sorte qu’on puisse régler au Canada une disparité que les Américains ont effacée il y a 50 ans sur les plateaux sportifs des universités.

NDLR Le sondage pancanadien de Radio-Canada Sports a été effectué entre le 15 décembre 2021 et le 15 janvier 2022. Des entraîneurs provenant de neuf provinces canadiennes y ont répondu. D’autres aspects relatifs à l’état du hockey universitaire canadien étaient abordés dans ce sondage. Des articles à ce sujet seront publiés prochainement.