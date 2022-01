Jonathan Sirois souhaite forcer la main de Wilfried Nancy en 2022

La formation montréalaise vient de terminer la première moitié de son camp d'entraînement. Le natif de LaSalle estime qu'il n'a rien à perdre et tout à gagner au cours des prochains jours.

On m'a donné l'impression que la porte était ouverte pour ça. C'est à moi de montrer mes qualités et prouver au groupe d'entraîneurs que je peux être le gardien de but no 1 , a-t-il expliqué en conférence de presse virtuelle, lundi après-midi, en Floride.

Les gardiens James Pantemis et Sebastian Breza se sont partagé la tâche devant le filet lors de la première joute préparatoire contre le New York City FC, qui s'est soldée par un verdict nul de 2-2, samedi, à Orlando.

Le CF Montréal doit encore disputer trois matchs amicaux contre l'Inter Miami CF, l'Union de Philadelphie et le Miami FC, avant son choc contre Santos Laguna en huitièmes de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF, le 15 février.

Rien n'indique que les occasions de se faire valoir seront réparties équitablement d'ici là.

Si je veux avoir du temps de jeu, c'est à moi de venir à l'entraînement et de faire tellement bien que ça leur force la main pour me donner du temps de jeu , a insisté le gardien de 20 ans.

Pour ce qui est de la possibilité de repartir en prêt afin de poursuivre son développement avant de retenter sa chance l'an prochain, Jonathan Sirois préfère ne pas y penser à l'heure actuelle.

Ma tête est ici en ce moment. Tous les jours que je me lève, je suis 100 % déterminé à me battre pour mon poste. Si ça ne joue pas en ma faveur, la CPL reste une bonne option, mais je verrai avec le club et mon agent , a soutenu l'ancien du Valour FC.

Joaquin Torres en grande forme

Joaquin Torres est un autre joueur de la troupe de Wilfried Nancy qui espère convaincre son entraîneur-chef de l’insérer dans le onze partant contre Santos Laguna.

Sa première audition de la saison s’est bien déroulée. Il a inscrit un but, en plus de participer à la création de celui de Sunusi Ibrahim face au New York City FC.

C'est toujours bon de marquer, je veux le faire le plus souvent possible. C'est bon pour la confiance de faire ça dès le début de la saison , a reconnu le milieu offensif.

Joaquin Torres a récemment signé un contrat de deux saisons avec deux années d'option (archives). Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

L’Argentin de 25 ans a pour objectif de devenir un rouage important de l’effectif montréalais cette saison. Il entend améliorer sa finition et contribuer aux succès de l’équipe dans les deux sens du terrain.

L'an passé, j'ai essayé de démontrer mes qualités en m'adaptant aux demandes de l'entraîneur. Je veux continuer de démontrer mes qualités offensives tout en m'améliorant défensivement , a-t-il déclaré.

Joaquin Torres se dit surtout très heureux de constater que le noyau du CF Montréal a très peu changé au cours de la saison morte.