« Être le gardien du Canadien de Montréal fait partie de mon identité » - Carey Price

Le gardien vedette a répondu à des questions sur sa santé mentale et physique. Il affirme vouloir revenir au jeu cette saison, même si son processus de réhabilitation, visant à soigner son genou, a connu quelques reculs.

Je ne peux vous donner des probabilités sur mon retour devant le filet. Je ne connais pas ces réponses. J'ai recommencé à patiner il y a quelques jours à peine , a-t-il affirmé. Par le passé, j'ai déjà connu des reculs semblables dans les processus de rétablissement.

Price a été opéré au genou en juillet et devait initialement s'absenter pour une période allant de 10 à 12 semaines.

« Mais mon objectif est de revenir cette saison. Cela a toujours été mon but. Il y a eu des reculs et c'est frustrant, mais espérons que je puisse continuer à progresser et revenir au jeu bientôt. »