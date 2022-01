Rafael Nadal remporte un 21e titre en grand chelem, une victoire historique

Pour récolter cette 21e victoire historique, Nadal (no 6) a eu besoin de cinq manches et 5 heures 24 minutes de jeu pour venir à bout du Russe Daniil Medvedev (no 2) 2-6, 6-7 (5/7), 6-4, 6-4 et 7-5.

À 35 ans, Nadal devance à présent Roger Federer (20) et Novak Djokovic (20), expulsé d’Australie avant le début du tournoi, au sommet du classement pour le nombre de victoires en tournois majeurs qui incluent également Roland-Garros, Wimbledon et les Internationaux des États-Unis.

Treize des grands titres de Nadal ont été acquis sur la terre battue de la Porte d’Auteuil, à Paris, sa surface de prédilection.

Il compte aussi quatre titres à Flushing Meadows, deux sur le gazon de Wimbledon, tandis que cette victoire à Melbourne est la deuxième de sa carrière en six présences en finale, sa première depuis 2009.

Nouvelle remontée

Face à Medvedev, Nadal a de nouveau puisé dans ses ressources afin de combler un retard de deux manches.

Plus tôt cette semaine, en quarts de finale, Nadal est celui qui avait résisté à une poussée du Canadien Denis Shapovalov pour l'emporter là aussi en cinq manches. La fiche du Majorcain est à présent de 24-13 dans ces duels en cinq manches.

Auteur de 36 fautes directes au cours des deux premières manches, Nadal semblait mûr pour une conclusion décevante. Mais une blessure à la cuisse gauche est venue entraver la marche de Medvedev.

Même les multiples interventions du thérapeute n’ont pas permis au Russe de retrouver tous ses moyens. Privé de cet appui essentiel, le service de Medvedev a aussitôt perdu de son mordant.

Daniil Medvedev n'a plus été le même après avoir reçu un traitement pour sa cuisse gauche. Photo : afp via getty images / WILLIAM WEST

La manche ultime à elle seule a été le théâtre d'une bataille épique, Medvedev faisant fi de la douleur pour jeter ses derniers efforts sur le court.

Nadal a tout de même renversé la vapeur et inscrit son nom en lettres d’or dans le grand livre du tennis de l’ère moderne.

Nadal devient aussi le deuxième joueur de l'ère moderne, le 4e dans l'histoire, à avoir remporté au moins deux fois chacun des quatre tournois majeurs. Un exploit réalisé par Djokovic l'an dernier, quand il a gagné Roland-Garros pour la 2e fois.

Trois femmes ont fait mieux dans l'histoire du tennis: Margaret Court (24 Majeurs), Serena Williams (23), Steffi Graf (22).

Rafael Nadal embrasse son deuxième trophée des Internationaux d'Australie. Photo : afp via getty images / MARTIN KEEP

Un duel dantesque

Cette finale à Melbourne entre Medvedev et Nadal était une revanche de celle remportée en cinq manches par l'Espagnol aux Internationaux des États-Unis, en 2019.

Cette année, Medvedev pouvait se prévaloir de l'expérience de deux finales majeures supplémentaires jouées en 2021: l'une perdue sur le court Rod Laver australien face à Djokovic et une gagnée sur le Arthur-Ashe new-yorkais face au même Serbe.

Et Nadal a tout de suite pu sentir la différence: après trois premiers jeux serrés, le Russe a nettement pris le dessus dans la première manche. L'Espagnol a tout tenté: allonger les échanges, les écourter, monter au filet, jouer court, long... rien ne parvenait à déstabiliser Medvedev, qui a facilement remporté cette entrée en matière.

Dans la deuxième manche, qui a duré 84 minutes à elle seule, le Russe a perdu de sa superbe au service et s'est retrouvé sous pression: Nadal a réussi deux bris, mais son adversaire est revenu à 5-5. Les deux hommes en sont arrivés au jeu décisif, où Medvedev a conclu à sa première occasion.

Pour rester dans le match, Nadal -qui se remet d'une blessure à un pied qui lui a coûté six mois de compétition l'an dernier et d'une infection à la COVID-19 très fatiguante contractée en décembre- était condamné à l'exploit sur quasiment chaque point, comme cette amortie en début de la deuxième manche qui lui a permis de remporter un point après 40 coups échangés.

Or avec Nadal, rien n'est impossible !

Dans la manche suivante, il a sauvé trois balles de bris pour revenir à 3-3. Et c'est lui qui a pris le service de son adversaire pour mener 5-4 et servir pour la manche. Il a conclu sur un coup droit rageur long de ligne.

L'Espagnol a ensuite réussi le bris décisif pour mener 3-2 sur sa septième balle de bris et il a égalisé à deux manches partout.

Et manche décisive est devenu irrespirable. Ayant réussi le bris pour mener 3-2, Nadal s'est fait rejoindre à 5-5 alors qu'il servait pour le match et qu'il n'était qu'à deux points de la victoire.

Medvedev est donc revenu mais il a de nouveau perdu son jeu de service et, cette fois, Nadal s'est offert trois balles de match et a conclu.

Victoire tchèque

En lever de rideau de cette dernière journée sur le central Rod Laver, les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova ont remporté la finale du double femmes, ajoutant un quatrième titre du grand chelem à leur palmarès commun.

Finalistes l'an dernier à Melbourne, elles ont cette fois décroché le trophée en battant en finale la Kazakhe Anna Danilina associée à la Brésilienne Beatriz Haddad 6-7 (3/7), 6-4, 6-4.

Depuis qu'elles ont commencé à jouer ensemble en 2016, Krejcikova et Siniakova ont déjà remporté Roland-Garros (2018 et 2021) ainsi que Wimbledon (2018).

Krejcikova (4e mondiale en simple) a également remporté Roland-Garros en simple l'an dernier.