Les Maple Leafs marquent cinq buts sans riposte et battent les Red Wings

Rasmus Sandin a dénoué l'impasse alors qu'il ne restait que 2:51 à écouler et les Maple Leafs de Toronto ont défait les Red Wings de Detroit 7-4, samedi soir.

Sandin a inscrit son premier but de la campagne après avoir profité d'un bel effort du capitaine des Maple Leafs, John Tavares, qui lui a refilé le disque alors qu'il s'apprêtait à tomber sur ses genoux.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Michael Bunting a enregistré un tour du chapeau pour l'équipe torontoise, qui a marqué cinq buts sans réplique au troisième vingt. Pierre Engvall, Mitch Marner et Tavares ont aussi trouvé le fond du filet.

Auston Matthews, Alexander Kerfoot et David Kampf ont tous les trois obtenu deux mentions d'assistance pour les Leafs, qui ont gagné un deuxième match de suite. Petr Mrazek a réalisé 31 arrêts.

Dylan Larkin a amassé deux buts et une aide pour les Red Wings. Vladislav Namestnikov et Tyler Bertuzzi ont aussi fait mouche dans une cause perdante.

Alex Nedeljkovic a stoppé 30 rondelles. L'entraîneur-chef des Red Wings, Jeff Blashill, dirigeait un 500e match avec l'équipe.

John Gibson se dresse devant les Sénateurs

Rickard Rakell et Troy Terry ont trouvé le fond du filet pour permettre aux Ducks d'Anaheim de l’emporter 2-1 face aux Sénateurs, samedi après-midi, à Ottawa.

Le gardien John Gibson a réalisé 44 arrêts pour les Ducks (23-16-8), qui ont gagné quatre de leurs cinq dernières rencontres.

Le gardien des Ducks John Gibson a livré toute une performance face aux Sénateurs, samedi, à Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Fred Chartrand

Les Sénateurs (13-21-4) ont dominé 45-20 au chapitre des tirs aux buts, mais ils ont dû se contenter du filet de Tyler Ennis en première période.

Le gardien Anton Forsberg a connu un bon match pour l’équipe locale et a repoussé 18 rondelles. Toutefois, le but de Terry, au début du troisième vingt, a fait la différence.

Terry a reçu une passe de Ryan Getzlaf puis, du haut du cercle de mise en jeu, a décoché un tir rapide qui a déjoué Forsberg du côté éloigné.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Les Sénateurs ont imposé une forte pression sur la défensive des Ducks le reste du match, mais Gibson s'est montré invincible.

Les Sénateurs ont encore une fois dû se débrouiller sans trois de leurs meilleurs joueurs, soit Drake Batherson, Josh Norris et Erik Brannstrom, qui sont blessés.

Les Jets mettent fin à une série de six revers

Paul Stastny a marqué deux fois, Eric Comrie a réalisé 24 arrêts à son premier départ en presque deux mois et les Jets de Winnipeg ont vaincu les Blues de Saint Louis 4-1, samedi, pour mettre fin à une séquence de six défaites.

Nate Schmidt et Kyle Connor ont également fait mouche pour les Jets. Comrie a entamé une rencontre pour la première fois depuis le 5 décembre, alors que Connor Hellebuyck avait obtenu les 13 départs précédents.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Vladimir Tarasenko a fait vibrer les cordages pour les Blues. Ville Husso a stoppé 20 tirs lors de sa première défaite en sept départs, une séquence qui remonte au 7 janvier, lorsque le gardien a effectué un retour d'une blessure au bas du corps.

Les Blues ont baissé pavillon pour seulement la deuxième fois en temps réglementaire à domicile à leurs 17 derniers matchs.