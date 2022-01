Tom Brady prendrait sa retraite

Associated Press

Associated Press

Le quart-arrière Tom Brady annoncerait sa retraite de la NFL après 22 saisons, 7 conquêtes du Super Bowl et de nombreux records, selon plusieurs médias.

Le réseau ESPN a été le premier à rapporter la nouvelle samedi après-midi, citant des sources non identifiées. Peu après, le site internet de la NFL annonçait à son tour la retraite de Brady.

Âgé de 44 ans, Brady quitte le football américain après avoir mené les Buccaneers de Tampa Bay à un triomphe au Super Bowl la saison dernière, et au championnat de la section Sud de l'Association nationale cette saison.

Brady, qui a joué pendant 22 campagnes dans la NFL, avait mentionné son désir de passer plus de temps auprès de son épouse et de ses enfants, même s'il était toujours au sommet de son art.

Brady a été le meneur dans la NFL cette saison pour le nombre de verges gagnées par la voie des airs (5316), le nombre de passes de touché (43), les passes complétées (485) et les passes tentées (719). Toutefois, les Buccaneers ont été freinés au deuxième tour éliminatoire, dimanche dernier, à domicile, face aux Rams de Los Angeles.

Brady a gagné six Super Bowl en 20 saisons avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, sous les ordres de l'entraîneur-chef Bill Belichick. Il s'est joint aux Buccaneers en 2020 et les a aidés à gagner le deuxième Super Bowl de leur histoire.

Brady quitte le sport à titre de meneur en carrière pour le nombre de verges par la voie des airs (84 520) et pour le nombre de passes de touché (624).

Il est le seul joueur dans l'histoire de la ligue à avoir gagné le Super Bowl plus de cinq fois, et a été élu joueur le plus utile de ce match en cinq occasions.