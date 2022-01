Brendan Gallagher et Paul Byron s’approchent d’un retour au jeu

Ils ne reviendront pas au jeu ce soir, mais on est confiants qu'ils pourraient le faire demain. C'était un peu leur dernier test sur la glace pour s'assurer que tout est sous contrôle. Il y a de bonnes chances qu'ils soient là demain , a déclaré l'entraîneur-chef Dominique Ducharme en visioconférence.

Le Canadien accueille les Oilers d'Edmonton samedi soir au Centre Bell, et recevra la visite des Blue Jackets de Columbus dimanche.

Gallagher récupère d'une blessure au bas du corps subie à la fin du mois de décembre contre les Hurricanes de la Caroline, tandis que Byron se remet toujours d'une intervention chirurgicale à une hanche réalisée avant le début de la campagne.

Ç'a été très long, même si l'été a été très court. La rééducation a été très longue, et ç'a été dur de regarder certains matchs des gradins. Je veux être sur la glace et aider l'équipe. Je suis donc très excité de rejoindre l'équipe et de pouvoir recommencer à jouer au hockey , a évoqué Byron, qui n'a pas disputé de rencontre dans la LNH depuis le 7 juillet 2021.

Je veux juste revenir au jeu et gagner des matchs de hockey , a pour sa part mentionné Gallagher. Ce sera amusant ce soir de regarder les gars, car nous avons joué plusieurs matchs contre eux [les Oilers] la saison dernière et nous les connaissons bien. Ce sera donc amusant de regarder ça ce soir, et de retourner au jeu demain. C'est ça qui me motive ; gagner des matchs de hockey.

D'autre part, Ducharme a indiqué que les attaquants Joel Armia et Cole Caufield, qui s'entraînaient jusqu'à tout récemment à Madison, au Wisconsin, après avoir chacun reçu un diagnostic positif à la COVID-19, n'ont toujours pas pu rejoindre leurs coéquipiers à Montréal. Il est donc peu probable qu'ils soient en uniforme face aux Oilers.

Leur vol a été annulé -- en fait, il a été reporté trois fois hier --, donc ils devraient rentrer cet après-midi. Ils joueront peut-être demain, mais est-ce que c'est la situation idéale? Nous verrons après la rencontre de ce soir et nous aurons plus de détails demain , a expliqué le pilote du Tricolore.

Ducharme a également indiqué qu'il devra discuter avec le vice-président aux opérations hockey Jeff Gorton et le directeur général Kent Hughes de la possibilité de retourner Caufield au Rocket de Laval afin qu'il poursuive sa progression pendant la pause du match des étoiles de la LNH.

Sans vouloir dévoiler son jeu, Ducharme a mentionné qu'il pourrait être tenté d'adopter une formation composée de 11 attaquants et de sept défenseurs contre les Oilers, dans l'espoir de neutraliser les joueurs étoiles Connor McDavid et Leon Draisaitl.

Par ailleurs, le gardien étoile Carey Price a patiné pendant 10 minutes en matinée, mais il ne faut pas s'attendre à un retour au jeu de sitôt.