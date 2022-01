Le numéro de Lundqvist dans les hauteurs du Madison Square Garden

Associated Press

Associated Press

Henrik Lundqvist est devenu le 11e joueur des Rangers de New York à voir son numéro être retiré lorsqu'une bannière avec son nom et son no 30 a été élevée avant l'affrontement de l'équipe contre le Wild du Minnesota, vendredi.

Le gardien suédois a joué tous les matchs de sa carrière de 15 saisons dans la Ligue nationale de hockey avec les Rangers. Le club l'a choisi au septième tour du repêchage de 2000 et il a présenté un dossier de 459-310-96 en carrière, avec une moyenne de 2,43 buts alloués par match et un taux d'efficacité de ,918.

Après la saison 2019-2020, les Rangers ont racheté la dernière année de son contrat et il s'est entendu avec les Capitals de Washington, mais n'a jamais joué pour la formation de la capitale américaine en raison d'une opération au cœur.

Le gardien de 39 ans, qui est l'un des favoris des New-Yorkais depuis ses débuts, a reçu une ovation de la foule, qui a scandé Henrik! Henrik! lors de son arrivée sur le tapis bleu qui a couvert la glace.

Lorsque je pense à mes 15 années ici, ce qui me donne le plus de satisfaction, ce ne sont pas les victoires ou les honneurs personnels, mais vraiment le dévouement , a déclaré Lundqvist. Le dévouement que j'ai eu pour les Rangers et celui qu'ils m'ont démontré pendant si longtemps.

Lundqvist est devenu le troisième gardien des Rangers à voir son numéro être retiré, suivant Ed Giacomin (1) et Mike Richter (35).

Brian Leetch (2), Harry Howell (3), Rod Gilbert (7), Andy Bathgate (9), Adam Graves (9), Vic Hadfield (11), Mark Messier (11) et Jean Ratelle (19) ont aussi été honorés par les Rangers.

Je suis si content d'avoir eu la chance de vous dire merci à toutes les merveilleuses personnes ici et ailleurs dans la ville , a dit Lundqvist, qui a été interrompu par plus de chants lors de son discours.

« Vous m'avez soutenu tout au long de ma grande carrière. Ç'a été une expérience incroyable et ç'a m'a donné beaucoup de joie. » — Une citation de Henrik Lundqvist

Lundqvist a été accompagné à la cérémonie par ses parents Peter et Eva, son frère jumeau, Joel, sa sœur, Gabriela, sa conjointe, Therese, et ses filles Charlise et Juli.

Richter, Leetch, Graves et Messier ont assisté à la cérémonie. Tous les joueurs des Rangers ont été sur le banc lors de la cérémonie, arborant des chandails No. 30 au nom de Lundqvist. Les joueurs du Wild ont aussi assisté à la cérémonie, incluant son ancien coéquipier Mats Zuccarello.

Lundqvist a participé à cinq matchs des étoiles et se classe au sixième rang pour les victoires dans la LNH. Il détient de multiples records d'équipe, dont le plus grand nombre de victoires (459), de victoires en séries éliminatoires (61), de blanchissages (64) et de matchs joués (887).

Il agit présentement comme analyste au réseau MSG pour les avant-matchs et les après-matchs des Rangers.

Lundqvist est le premier joueur des Rangers à voir son numéro être retiré depuis Hadfield, le 2 décembre 2018.

Le Wild a remporté la rencontre 3-2