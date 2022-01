Jake Virtanen visé par un chef d’accusation d’agression sexuelle

La police de Vancouver a indiqué jeudi que le Service des poursuites de la Colombie-Britannique avait approuvé un chef d’accusation d’agression sexuelle contre l’homme de 25 ans relativement à un incident qui se serait produit le 26 septembre 2017, à l’époque où il faisait partie des Canucks.

La police avait amorcé une enquête en mai 2021 après une femme de 23 ans eut déposé une plainte.

La police a précisé que Virtanen, qui joue cette saison pour le Spartak de Moscou dans la Ligue continentale de hockey, n’était actuellement pas en état d’arrestation.

Les Canucks ont suspendu Virtanen dans la foulée des allégations, en mai 2021, et ont racheté son contrat le mois suivant.

Selon des documents juridiques de juin 2021, Virtanen a nié les allégations d’agression sexuelle contre la jeune femme.

Dans une poursuite déposée à Kelowna en mai 2021, la femme allègue que Virtanen l’aurait amenée dans un hôtel de West Vancouver, en septembre 2017, et l’aurait agressée après qu'elle lui eut à maintes reprises dit non et l'eut imploré d'arrêter.

Dans une réponse envoyée le 1er juin, Virtanen a nié les allégations. Il a soutenu que les deux parties avaient consenti à avoir une relation sexuelle et a nié que la femme aurait « émis quelconque indication, verbale ou physique, qu'elle ne voulait pas avoir une interaction de nature sexuelle ».

Les allégations n'ont toujours pas été débattues devant un tribunal.

Virtanen avait demandé que cette plainte soit rejetée. Il souhaite également que la cour lui accorde une compensation financière en raison de la nature des allégations.

Choisi au 6e rang du repêchage de 2014 par les Canucks, Virtanen a inscrit 155 points en 317 matchs de saison avec l’équipe de Vancouver.