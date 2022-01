L’ECHL suspend Jacob Panetta pour le reste de la saison

La suspension correspond à un total de 38 matchs.

Dans un communiqué, les dirigeants du circuit ont précisé que Panetta pourra présenter une demande de réintégration après le 17 mars, après avoir complété avec succès un programme d'éducation mené conjointement avec le Comité d'inclusion des joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Panetta a posé le geste en direction de Subban, qui est Noir, lors d'une escarmouche au début de la période de prolongation.

Une vidéo affichée sur Twitter par P.K. Subban, le défenseur des Devils du New Jersey et frère aîné de Jordan, montre Panetta effectuant une pose semblable à celle d'un singe, au moment où le joueur des Stingrays est escorté par un officiel loin de la scène. Subban revient alors vers Panetta et les deux joueurs s'empoignent au début d'une escarmouche impliquant plusieurs joueurs.

Dans un message publié sur son compte Twitter, Subban a affirmé que Panetta était trop lâche pour se battre avec lui. Il a ajouté que dès que Subban a commencé à lui tourner le dos, Panetta a commencé à faire des gestes de singe en sa direction. Subban a réagi en lui assénant plusieurs coups de poing au visage, a-t-il également écrit.

Dimanche, Panetta a affiché une vidéo dans laquelle il explique qu'il a imité une pose que prennent des culturistes, un geste qu'il dit avoir posé à l'endroit d'autres joueurs lors d'autres matchs.

Le même jour, les dirigeants de la ECHL ont imposé une suspension indéfinie à Panetta, le temps de compléter une enquête, tandis que la direction des Icemen l'a libéré.

Les actions et les gestes dénués de sensibilité, peu importe l'intention, ne peuvent pas être tolérés dans notre sport , a déclaré le commissaire Ryan Crelin dans un communiqué rendu public jeudi.

Nous avons tous besoin d'apprendre et de grandir de cet incident, et nous demeurons résolus à éduquer davantage et à faire progresser notre engagement envers la diversité, l'équité et l'inclusion dans notre ligue.