Danielle Collins en finale à Melbourne, Ashleigh Barty l’attend de pied ferme

Danielle Collins, 30e au classement mondial, s'est qualifiée jeudi à Melbourne pour sa première finale de grand chelem. Elle a battu la Polonaise Iga Swiatek (9e) 6-4 et 6-1, et affrontera pour le titre la no 1 mondiale Ashleigh Barty.

Je ne pourrais pas être plus heureuse. La route n'a pas été facile, tellement d'années de travail, a-t-elle rappelé. Ça n'arrive pas comme ça !

La joueuse américaine de 28 ans va intégrer pour la première fois le Top10 mondial lundi.

Danielle Collins est surnommée Danimal pour son jeu agressif et pour la hargne qu'elle met dans chacune de ses frappes, la détermination qu'elle met dans chacun de ses gestes, de ses regards.

J'ai rajouté de la variété à mon jeu, mais mon plan A, c'est d'être agressive, a-t-elle expliqué. C'est ce que j'ai encore fait et ça a fonctionné , a-t-elle relevé.

Effectivement, elle a attaqué Swiatek d'entrée. Dans les deux manches, l'Américaine s'est échappée 4-0.

Si la Polonaise a réussi à revenir un peu dans la première manche, Collins ne lui en a pas laissé le loisir dans la seconde.

C'est vraiment fou d'être là, en particulier après les ennuis de santé que j'ai rencontrés , a-t-elle ajouté en référence à l'endométriose qui l'a beaucoup fait souffrir et pour laquelle elle a été opérée en 2021.

Collins avait atteint les quarts de finale des Internationaux de France en 2020, mais n'a jamais dépassé le troisième tour à Wimbledon ni aux Internationaux des États-Unis.

Qu'est-ce que l'endométriose? L'endométriose est une maladie gynécologique chronique encore peu comprise. Elle se caractérise par la formation de tissus semblable à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Chez les femmes qui en souffrent, l'endométriose provoque de vives douleurs dans le bas du ventre, accentuées pendant les règles, et des problèmes d'infertilité.

Barty sans pitié

Ashleigh Barty s'est qualifiée jeudi pour sa première finale à Melbourne en écartant sans ménagement l'Américaine Madison Keys (51e) 6-1, 6-3 en 62 minutes.

Honnêtement, c'est incroyable. Je suis heureuse de jouer mon meilleur tennis ici , a réagi l'Australienne de 25 ans, qui est assurée de conserver sa place au sommet de la hiérarchie mondiale lundi.

Ashleigh Bartuy passe en finale des Internationaux d'Australie. Photo : Getty Images / Mark Metcalfe

La balle était un peu plus lente ce soir, plus lourde dans la raquette. J'ai simplement essayé de courir et de m'adapter, de renvoyer autant de balles que je pouvais et de mettre Maddie sous pression sur son service , a-t-elle analysé.

Ashleigh Barty a gagné deux tournois du grand chelem (Roland-Garros 2019 et Wimbledon 2021). Elle tentera samedi d'en remporter un troisième, le plus important à ses yeux, face à Danielle Collins.

Elle est la première Australienne à atteindre la finale à Melbourne depuis Wendy Turnbull en 1980.

Barty a sauvé les deux balles de bris que Keys s'est procurées (une par manche) et a transformé quatre des six balles de bris en sa faveur. De plus, elle a effectué 20 coups gagnants contre 13 fautes directes.