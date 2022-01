La COVID-19 a durement frappé Bjorn Johnsen

L'année qui s'amorce ne pourra pas être plus difficile et éprouvante pour Bjorn Johnsen que celle qui vient de se terminer. Et ce n'est pas seulement à cause des ennuis qu'il a connus sur le terrain, offensivement, à sa première saison dans l'uniforme du CF Montréal. Dans le contexte dont il a longuement parlé mercredi, ses statistiques en 2021 sont devenues, en fait, très secondaires.