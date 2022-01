Félix Auger-Aliassime s’incline en quarts de finale à Melbourne

Après avoir repoussé une balle de match en quatrième manche, Medvedev a effectué une incroyable remontée pour finalement imposer sa loi en cinq manches de 6-7 (4/7), 3-6, 7-6 (7/2), 7-5 et 6-4 sur le court central Rod Laver et ainsi se tailler une place dans le carré d'as du premier tournoi du grand chelem de l'année.

La confrontation a donné lieu à de nombreux longs échanges qui ont soulevé la foule et les partisans des deux joueurs.

Le match de 4 h 42 min avait pourtant très bien commencé pour Auger-Aliassime. Il a rapidement enregistré un bris pour mener 2-0 dans la seconde manche, avance qu'il a su préserver pour s'installer dans le fauteuil du conducteur.

Les deux joueurs ont tenu l'adversaire en joue en respectant la logique du service tout au long de la troisième manche, jusqu'à ce que Medvedev trouve une brèche dans celui du Canadien durant le bris d'égalité.

Auger-Aliassime aurait pu gagner, mais le Russe a sauvé une balle de match à 4-5 dans la quatrième manche. Medvedev a enchaîné trois jeux de suite, dont un premier bris depuis la manche initiale pour pousser le duel à sa limite.

En avant 1-0 dans la manche décisive, Auger-Aliassime a laissé filer une balle de bris avant que son rival ne vienne briser son service pour renverser la vapeur. Même un traitement au pied droit ne lui a pas permis de montrer l'énergie qu'il affichait encore en milieu de rencontre.

Dès lors, on a senti que Medvedev avait l'ascendant, en dépit d'un taux de premières balles en jeu assez ordinaire à 63 % contre 69 % pour Auger-Aliassime, qui a aussi eu l'avantage 18-15 au chapitre des as.

Malgré une nouvelle occasion de bris et deux chances de revenir à 5-5, le Québécois a vu Medvedev compléter sa spectaculaire remontée.

« Il menait deux manches à zéro et il jouait incroyablement bien, il était partout, et moi je n'arrivais pas à produire mon meilleur tennis. Alors je me suis dit 'Que ferait Novak?' Et j'ai décidé de le faire travailler. S'il voulait gagner ce match, il faudrait qu'il aille le chercher, point après point. »