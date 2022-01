Tyler Ennis propulse les Sénateurs face aux Sabres

Drake Batherson et Alex Formenton ont inscrit les autres buts des Sénateurs (13-20-3). Pour sa part, Matt Murray a repoussé les 32 tirs dirigés vers lui pour signer le 14e jeu blanc de sa carrière. Il s'agissait d’une troisième victoire cette saison pour le gardien ontarien.

La victoire a toutefois coûté cher aux Sens puisque Batherson a dû quitter le match en première période après avoir durement heurté la bande. Il tentait de récupérer la rondelle derrière le filet des Sabres lorsque le gardien Aaron Dell l’a poussé. Dylan Gambrel a aussi été blessé au cours de la rencontre.

Dell a connu une soirée difficile devant le filet des visiteurs. Il a accordé trois buts en première période et a fait face à un total de 47 lancers au cours du match.

Ennis a ouvert la marque à la 15e minute de jeu avant de voir Batherson doubler l'avance des Sénateurs en avantage numérique. Ennis est revenu à la charge avec son deuxième but du match avant la fin de l’engagement.

Formenton a touché la cible en deuxième période tandis qu’Ennis a complété son tour du chapeau en fin de troisième.

Il s'agissait du premier match d'une série de quatre à domicile pour les Sénateurs, qui ne peuvent toujours pas accueillir de partisans au Centre Canadian Tire.

Les Jets s’inclinent face aux Panthers

À Winnipeg, Mason Marchment a inscrit deux buts et une aide dans une victoire de 5-3 des Panthers de la Floride contre les Jets.

Cette défaite est la cinquième de suite encaissée par les Jets (0-3-2), qui étaient de retour au Centre Canada Life pour la première fois depuis le 19 décembre.

Seulement 250 partisans ont été admis pour assister au match en raison des restrictions sanitaires au Manitoba.

En plus du brio de Marchment, les Panthers ont pu miser sur Anton Lundell, qui a récolté un but et une aide. Carter Verhaeghe et Sam Bennett ont aussi trouvé le fond du filet pour les visiteurs.

Le gardien des Jets Connor Hellebuyck bloque un tir de Mason Marchment, des Panthers. Photo : La Presse canadienne / FRED GREENSLADE

Devant le filet des vainqueurs, Sergei Bobrovsky a été solide avec 32 arrêts. Les Panthers (29-9-5) ont conclu leur voyage de cinq matchs avec une fiche de 3-2-0. Depuis le début de la saison, les Floridiens cumulent une fiche de 8-6-5 à l'étranger.

Paul Stastny, Kyle Connor et Pierre-Luc Dubois ont répliqué pour les Jets (17-15-7). Le gardien Connor Hellebuyck, qui effectuait un 12e départ de suite, a bloqué 27 lancers.

Tout juste avant le match, les Jets ont appris que le défenseur Josh Morrissey avait reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.