Gaudreau et Tkachuk coulent les Blues

Johnny Gaudreau a marqué un but et récolté trois mentions d'aide alors que Matthew Tkachuk a réussi un record personnel avec cinq aides dans une éclatante victoire de 7-1 des Flames de Calgary, lundi soir, aux dépens des Blues de Saint Louis.

Quatre des cinq mentions d'aide de Tkachuk ont été obtenues en deuxième période alors que les Flames ont dominé la colonne des tirs 18-2. Malgré sa soirée très productive, Tkachuk a vu sa séquence de cinq matchs avec au moins un but prendre fin.

Nikita Zadorov, Chris Tanev, Elias Lindholm, Sean Monahan, Blake Coleman et Adam Ruzicka ont inscrit les autres buts des Flames (19-12-6), qui n'ont décroché qu'une deuxième victoire à leurs sept derniers matchs.

Tyler Bozak a été le seul à trouver le fond du filet pour les Blues (25-12-5), qui avaient remporté six de leurs sept dernières rencontres.

Gaudreau et Tkachuk traversent tous deux une excellente séquence offensive, cumulant un total de 24 points au cours des cinq derniers matchs des Flames. Au cours de cette poussée, Tkachuk a récolté quatre buts et neuf aides alors que Gaudreau a récolté deux buts et neuf aides.

Dans la victoire, le défenseur Erik Gudbranson a récolté une mention d'aide. Celui-ci disputait son 600e match en carrière dans la LNH.