Les discussions reprennent au baseball majeur

Associated Press

Les négociateurs des joueurs en lock-out et la direction de la MLB doivent se rencontrer en personne lundi pour la première fois depuis le 1er décembre, la veille du début du premier arrêt de travail depuis celui de 1995.

L'Association des joueurs prévoyait faire une contre-proposition.

Le temps presse pour parvenir à une entente à temps pour que les camps commencent comme prévu le 16 février.

La journée d'ouverture du 31 mars est également de plus en plus menacée, étant donné la nécessité pour les joueurs de se présenter à leur équipe, de suivre les protocoles de COVID-19 et d'avoir au moins trois semaines d'entraînements qui incluent un nombre minimal de matchs préparatoires.

Les joueurs ne reçoivent pas de chèque de paie avant le début de la saison et les propriétaires ne reçoivent qu'un petit pourcentage de leurs revenus pendant l'intersaison.

En raison de ces facteurs, la stratégie du bras de fer pourrait persister jusqu'à la mi-février, lorsque des pertes économiques importantes deviendront plus imminentes.

Le neuvième arrêt de travail au baseball majeur a commencé le 2 décembre, après l'expiration d'une convention collective de cinq ans.

Revoir le principe d'autonomie

Mécontents d'une baisse de 4 % de la masse salariale par rapport aux niveaux de 2015, les joueurs ont demandé un changement important qui inclut une plus grande souplesse de l'autonomie et de l'admissibilité à l'arbitrage salarial.

Les propriétaires ont répliqué qu'ils n'envisageraient pas de modification au statut de l'autonomie, de l'arbitrage salarial ou du partage des revenus, mais ils ont déposé la dernière offre dans le but de faire avancer les pourparlers.

Pour devenir joueur autonome, depuis 1976, il faut avoir six ans de service dans les ligues majeures. L'admissibilité à l'arbitrage salarial depuis 2013 est de trois saisons d'ancienneté.

Les joueurs veulent également réduire le partage des revenus, ce qui enlèverait de l'argent aux équipes des plus petits marchés et permettrait aux équipes des grands marchés de conserver un pourcentage plus élevé d'argent, probablement à dépenser en salaires.

Le seuil de la taxe de luxe était de 210 millions de dollars américains en 2021 et la MLB a proposé de le relever à 214 millions. Les joueurs ont demandé de relever le seuil à 245 millions et d'éliminer les pénalités non fiscales.

Les équipes veulent également passer de 10 équipes en éliminatoires à 14, et les joueurs en ont proposé 12.