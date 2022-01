Les Raptors passent à deux doigts de compléter une remontée spectaculaire

Les Raptors de Toronto auraient eu besoin de leur plus grande remontée dans l'histoire du club pour triompher. Ils sont passés à deux doigts.

Pascal Siakam a marqué 28 points et les Raptors sont passés près de combler un écart de 34 points avec une excellente deuxième demie lors d'une défaite de 114-105 contre les Trail Blazers de Portland, dimanche.

Fred VanVleet a inscrit 19 points suivis de Gary Trent fils avec 13 points pour les Raptors (22-22). OG Anunoby et Chris Boucher ont inscrit 11 points chacun pour la formation torontoise.

Anfernee Simons a inscrit 19 points, incluant deux paniers de trois points importants pour les Trail Blazers (20-26). CJ McCollum et Nassir Little ont récolté 19 points pour les visiteurs, qui ont dû se passer de la présence de Damian Lillard et de l'ancien Raptor Norm Powell.

Les Raptors ont retrouvé le Scotiabank Arena après un voyage de cinq matchs à l'étranger. Ils ont montré un dossier de 2-3 pendant ce voyage, signant notamment un gain de 109-105 contre les Wizards de Washington, vendredi.

Les Trail Blazers ont entamé la confrontation avec une avance 25-4 lors du premier quart. L'écart de 21 points s'est accentué à 34 points vers la fin du second quart.

La plus grande remontée dans l'histoire des Raptors a été de 30 points lors d'une victoire de 110-107 contre les Mavericks de Dallas, le 22 décembre 2019.