Les Rams ont le dernier mot face à Tom Brady et les Bucs

Matthew Stafford a obtenu 366 verges aériennes et deux passes de touché et le placement de 30 verges de Matt Gay alors que les dernières secondes se sont égrainées au cadran a permis aux Rams de Los Angeles de vaincre les champions en titre du Super Bowl, les Buccaneers de Tampa Bay, au compte de 30-27, dimanche, lors du second tour des éliminatoires.