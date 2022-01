Les Penguins trop puissants pour les Jets, les Sénateurs renouent avec la victoire

Sidney Crosby a inscrit le seul but de la séance de tirs de barrage et les Penguins de Pittsburgh ont vaincu les Jets 3-2 dimanche à Winnipeg.

Kasperi Kapanen et Jeff Carter ont touché la cible dans un intervalle de neuf secondes en troisième période pour aider les Penguins à effacer un retard de deux buts.

La troupe de Pittsburgh a tiré de l'arrière pendant plus de 40 minutes avant de se ressaisir et de porter à cinq sa série de victoires.

Kapanen a amorcé la remontée en redirigeant une passe d'Evgeni Malkin derrière le gardien Connor Hellebuyck. Carter a ensuite intercepté une tentative de dégagement de Hellebuyck pour envoyer la rondelle dans un filet libre.

En tirs de barrage, Crosby a effectué un tir des poignets précis pour ouvrir la marque lors du deuxième tour. Les Jets n'ont pas été en mesure de prolonger le suspense.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Tristan Jarry a bloqué 27 lancers pour les Penguins. Il a notamment stoppé un tir de Blake Wheeler en prolongation.

Wheeler et Connor ont enfilé l'aiguille pour les Jets, qui ont terminé leur voyage de huit parties avec un dossier de 3-3-2. Hellebuyck a conclu le match avec 36 arrêts.

Il s'agissait du 900e match de Kristopher Letang dans la Ligue nationale de hockey.

Les Sénateurs mettent fin à une série de défaite

Anton Forsberg a stoppé 35 tirs dans une victoire de 2-1 des Sénateurs d'Ottawa contre les Blue Jackets de Columbus pour mettre fin à une séquence de trois revers.

Artem Zub et Tim Stützle ont touché la cible pour les vainqueurs.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Forsberg a repoussé 13 tirs en première période, 12 lancers au deuxième vingt et 10 tirs au dernier engagement pour son premier gain depuis le 14 décembre. Il a présenté une fiche de 0-2-1 dans les trois rencontres précédentes.

Sean Kuraly a fait mouche pour la troupe de Columbus.

Elvis Merzilikins a réalisé 31 arrêts et les Blue Jackets se sont inclinés pour une troisième rencontre d'affilée à domicile.

Des Canucks affaiblis

Justin Faulk a récolté un but et une passe et les Blues de St. Louis ont vaincu l'effectif dégarni des Canucks de Vancouver 3-1.

Brayden Schenn et Jordan Kyrou ont marqué pour les Blues (25-11-5). Vladimir Tarasenko a ajouté deux passes.

Le gardien des Blues Ville Husso a réalisé 38 arrêts. Très solide, il a un taux d'efficacité de ,963 à ses cinq dernières rencontres.

Tanner Pearson a été l'unique buteur des Canucks (18-19-4), qui ont six joueurs et deux entraîneurs adjoints sur la liste liée au protocole de la COVID-19 de la LNH.

Michael DiPietro a repoussé 14 tirs lors de son premier match pour les Canucks cette saison. Il est devenu le quatrième gardien à porter les couleurs de l'équipe. Il était d'ailleurs le seul disponible pour le match.