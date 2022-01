Denis Shapovalov passe en quarts de finale aux Internationaux d’Australie

Shapovalov a offert du tennis inspiré et il a vaincu l’Allemand Alexander Zverev en trois manches de 6-3, 7-6 (5), 6-3, dimanche, pour atteindre les quarts de finale d’un tournoi du grand chelem pour une troisième fois en carrière.

Shapovalov, la 14e tête de série du tournoi, a ouvert une petite porte à Zverev (no 3) lors du bris d’égalité de la deuxième manche, mais il a maintenu le rythme pour éventuellement l’emporter en 2 heures et 24 minutes.

Shapovalov a déjà accédé aux quarts de finale des Internationaux des États-Unis, en 2020, et aux demi-finales du tournoi de Wimbledon, en 2021.

Shapovalov retrouvera maintenant l’Espagnol Rafael Nadal (no 6) lors du tour suivant. Le Canadien a déjà battu le vétéran de 35 ans lors de la Coupe Rogers de 2017, à Montréal.

Après avoir résisté à quatre balles de manche et après avoir été incapable de convertir ses six premières balles de manche en première manche, Nadal a finalement remporté un bris d’égalité qui a duré 28 minutes et 40 secondes.

Nadal a obtenu sa place en quarts de finale à Melbourne Park pour une 14e fois en carrière, venant à bout du Français Adrian Mannarino en trois manches de 7-6 (14), 6-2 et 6-2.

La quête du record de 21 titres en simple en tournoi du Grand Chelem se poursuit donc pour l’Espagnol. Il tente de briser l’égalité avec Novak Djokovic et Roger Federer.

Mannarino, qui a pu savourer sa victoire au troisième tour après le coup des deux heures du matin, a tout envoyé en direction de Nadal lors de la première manche disputée à l’aréna Rod Laver.

La première manche était très, très émotive , a exprimé Nadal. Tout peut arriver. J’ai été un peu chanceux en fin de compte. J’ai eu mes occasions et il en a eu plusieurs aussi. Je suis très heureux d’avoir pu survivre à la première manche. Cette première manche un peu folle était très importante.

La première manche a duré 85 minutes, incluant le bris d’égalité, mais le match s’est conclu en deux heures et 40 minutes.