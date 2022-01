Denis Shapovalov passe en quarts de finale à Melbourne

Shapovalov a offert du tennis inspiré et a surpris l’Allemand Alexander Zverev, un des prétendants au titre, en trois manches de 6-3, 7-6 (5), 6-3, dimanche, en huitièmes de finale à Melbourne.

C'est la troisième fois qu'il atteint les quarts d’un tournoi du grand chelem.

Je ne m'attendais pas à l'emporter en trois manches. Je suis vraiment heureux de ma performance et satisfait de la qualité de mon jeu en ce moment , a réagi Shapovalov.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Denis Shapovalov en Australie. Photo : Getty Images / Daniel Pockett

Shapovalov, tête de série no 14 du tournoi, a ouvert une petite porte à Zverev (no 3) lors du bris d’égalité de la deuxième manche, mais il a maintenu le rythme pour éventuellement l’emporter en 2 heures et 24 minutes.

J'ai démarré fort ce match, je lâchais bien mes coups en coup droit et en revers, a analysé le joueur canadien. J'ai été intelligent dans ma gestion du match, car j'ai eu une petite baisse en milieu de deuxième manche, mais je m'en suis sorti et j'ai enchaîné ensuite.

Shapovalov a déjà accédé aux quarts de finale des Internationaux des États-Unis, en 2020, et aux demi-finales du tournoi de Wimbledon, en 2021.

Shapovalov retrouvera maintenant l’Espagnol Rafael Nadal (no 6) au tour suivant. Le Canadien a déjà battu le vétéran de 35 ans lors de la Coupe Rogers, en 2017, à Montréal.

Trop fort pour Mannarino

Nadal a obtenu sa place en quarts de finale à Melbourne Park pour la 14e fois de sa carrière, venant à bout du Français Adrian Mannarino en trois manches de 7-6 (14/12), 6-2 et 6-2.

L'Espagnol poursuit donc sa quête du record de 21 titres en simple en tournoi du grand chelem. Il tente de passer devant Novak Djokovic et Roger Federer.

Mannarino, qui l'avait emporté tard dans la nuit au troisième tour, a jeté ses dernières forces dans la première manche de son match face à Nadal, disputé à l’aréna Rod Laver.

Après avoir résisté à quatre balles de manche et après avoir été incapable de convertir ses six premières balles de manche, Nadal a finalement remporté un bris d’égalité qui a duré 28 minutes et 40 secondes.

La première manche était très, très chargée en émotion , a exprimé Nadal. Tout peut arriver. J’ai été un peu chanceux en fin de compte. J’ai eu mes occasions et il en a eu plusieurs aussi. Je suis très heureux d’avoir pu survivre à la première manche. Cette première manche un peu folle était très importante.

La première manche a duré 85 minutes, incluant le bris d’égalité. Le match s’est conclu après deux heures et 40 minutes de jeu.

Monfils assure

Gaël Monfils, 20e au classement mondial, s'est qualifié pour les quarts de finale en éliminant le Serbe Miomir Kecmanovic (77e) en trois manches de 7-5, 7-6 (7/4) et 6-3.

C'était vraiment très dur. Il jouait très vite des deux côtés. J'ai essayé d'être très agressif et ça a été un long combat. Grâce au soutien du public, j'ai gagné , a commenté le Français de 35 ans.

Au début du match, il faisait un peu plus chaud, mais après l'humidité a augmenté. J'essayais chaque fois d'être derrière la balle donc, physiquement, j'ai pris un coup. Mais des matchs comme ça, je peux jouer quatre heures.

Monfils avait été éliminé au premier tour en Australie en 2021.

Il y a eu une grosse pandémie, cela m'a fait du mal en tant que joueur, en tant qu'humain, a-t-il raconté dimanche. Et ça a mis un gros frein dans ma carrière. Après, (il y a eu) beaucoup de confiance en ma famille, en mes amis, en mon équipe, ma femme, et surtout beaucoup d'heures sur le terrain.

Le joueur français affrontera l'Italien Matteo Berrettini, 7e au classement ATP. Ce dernier a défait l'Espagnol Pablo Carreno (21e) 7-5, 7-6 (7/4), 6-4, dimanche.

À 25 ans, Berrettini jouera son premier quart de finale aux Internationaux d'Australie après en avoir atteint les 8e l'an dernier.

Résultats chez les femmes - huitièmes de finale Ashleigh Barty (AUS/N.1) bat Amanda Anisimova (É.-U.) 6-4, 6-3

Jessica Pegula (É.-U./N.21) bat Maria Sakkari (GRE/N.5) 7-6 (7/0), 6-3

Barbora Krejcíková (CZE/N.4) bat Victoria Azarenka (BLR/N.24) 6-2, 6-2

Madison Keys (É.-U.) bat Paula Badosa (ESP/N.8) 6-3, 6-1