Les Oilers mettent fin à leur séquence de sept revers

Leon Draisaitl a récolté deux buts et deux aides, samedi soir, à Edmonton, pour aider les Oilers à vaincre les Flames de Calgary 5-3 et à récolter une première victoire en huit matchs.

Evan Bouchard a inscrit deux buts en avantage numérique et Brendan Perlini a aussi marqué pour les Oilers. La formation albertaine n'avait gagné que deux de ses 15 dernières rencontres (2-11-2).

Connor McDavid a obtenu des aides sur deux buts des siens. Mikko Koskinen a été efficace devant le filet des Oilers en repoussant 44 lancers.

Matthew Tkachuk, Milan Lucic et Noah Hanifin ont répliqué pour les Flames, qui ne font guère mieux depuis un certain temps en montrant un dossier de 3-8-1 à leurs 12 derniers matchs.

Hanifin a ajouté deux passes tandis que Jacob Markstrom a cédé quatre fois en 30 tirs.

Victoire des Maple Leafs

Morgan Rielly a amassé un but et une assistance, Petr Mrazek a stoppé 25 tirs et les Maple Leafs de Toronto ont défait les Islanders de New York 3-1, samedi soir.

Mitch Marner et Pierre Engvall ont aussi marqué pour les Maple Leafs, qui ont terminé leur voyage de six rencontres sur patinoire adverse avec un dossier de 3-2-1.

Marner a marqué le premier but de la rencontre alors que l'adversaire évoluait en avantage numérique.

Zach Parise a marqué son deuxième but de la saison pour les Islanders alors que Semyon Varlamov a effectué 20 arrêts.

La troupe de New York a perdu en temps réglementaire à domicile pour seulement une deuxième fois à ses 10 derniers matchs (7-2-1), après avoir perdu les sept premières confrontations au UBS Arena.

Engvall a redonné les devants aux Maple Leafs lorsqu'il a marqué alors qu'il ne restait qu'une seconde à écouler au premier vingt.

Rielly a inscrit le dernier but de la soirée lorsqu'il a accepté une passe transversale de William Nylander avant de déjouer Varlamov d'un tir vif.

Pastrnak donne la victoire aux Bruins

David Pastrnak a brisé l'égalité en troisième période et les Bruins de Boston ont défait les Jets de Winnipeg 3-2, samedi.

Pastrnak a obtenu son 19e filet de la saison à 3:59, en avantage numérique. Il a maintenant inscrit 10 buts à ses 10 dernières rencontres.

Charlie Coyle et Oskar Steen ont aussi marqué pour Boston, qui affiche un rendement de dix victoires et deux défaites en 2022.

Tuukka Rask a fait 21 arrêts. C'était son troisième départ depuis qu'il a renoué avec les Bruins, ce mois-ci.

Brad Marchand était en uniforme. Le meilleur pointeur des Bruins avait quitté au deuxième vingt jeudi contre Washington, blessé en apparence à l'épaule droite.

David Pastrnak a inscrit le filet décisif, samedi contre les Jets. Photo : usa today sports / Winslow Townson

Andrew Copp et Jansen Harkins ont riposté pour les Jets, qui perdent un troisième match d'affilée. Conner Hellebuyck a stoppé 29 tirs.

Les Jets en étaient au septième match d'un voyage de huit.

Ils vont rentrer à la maison après un match à Pittsburgh, dimanche.

Doublé d'Ovechkin dans une victoire des Capitals

À Washington, Nicklas Backstrom a fait mouche à en prolongation et les Capitals ont eu raison des Sénateurs d'Ottawa 3-2.

Backstrom a mis fin au débat à la suite d'un revirement commis par Josh Norris. Il a marqué d'une belle manœuvre du revers, dans le haut du filet.

Alexander Ovechkin s'est approché à un filet des 30 buts cette saison, grâce à un doublé au troisième vingt.

Carl Hagelin, des Capitals, disputait un 700e match dans la LNH.

Thomas Chabot et Zach Sanford ont marqué pour les Sénateurs, qui perdaient un troisième match de suite.