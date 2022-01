Le Canadien aura une lourde tâche face à l’Avalanche

Depuis qu'il a repris ses activités le 12 janvier, à Boston, le Tricolore a gagné une seule fois en cinq rencontres.

À l'opposé, l'Avalanche a gagné ses cinq derniers matchs. En 2022, la formation du Colorado a perdu un seul de ses 11 affrontements, en prolongation, à Nashville.

Cayden Primeau sera devant le filet du Tricolore. Il prendra le relais de Samuel Montembeault, qui a dû faire face à un total de 104 tirs lors des deux dernières rencontres.

J'ai eu beaucoup de travail, mais d'un autre côté ça vous garde dans le match , a dit Montembeault. L'important pour moi est d'être constant à chaque match.

Après avoir battu les Stars, mardi, à Dallas, le Canadien a réussi à soutirer un point aux Golden Knights, jeudi, à Vegas, en s'inclinant en prolongation.

Samuel a montré une belle progression depuis son arrivée avec nous , a dit l'entraîneur-chef du Canadien, Dominique Ducharme. Il travaille de belle façon avec Éric [Raymond, l'entraîneur des gardiens]. Il est de plus en plus à l'aise et ça rapporte à l'équipe.

Montembeault, Jonathan Drouin, Josh Anderson, Jeff Petry et David Savard étaient absents de la séance d'entraînement de vendredi puisqu'ils recevaient des traitements.

De son côté, l'Avalanche vient de compléter un séjour dans la région de Los Angeles. La formation de Denver s'est imposée 2-0 contre les Ducks d'Anaheim puis 4-1 contre les Kings.

Primeau a bien hâte de revenir dans le feu de l'action et de faire face à la puissante équipe de l'Ouest.

Ça va être une bataille stimulante , a-t-il dit. Vous avez des rapports au sujet de l'autre club mais en même temps, vous ne voulez pas juste brasser des choses dans votre tête. Vous voulez sauter sur la glace et jouer.

Primeau était d'office lundi en Arizona, où le Canadien a perdu 5-2. Il a flanché quatre fois sur 16 tirs avant de céder sa place à Montembeault.

L'Avalanche possède la meilleure fiche dans l'Ouest (27-8-3).

Ça va être tout un défi. On parle d'une excellente équipe , a mentionné Ducharme. Et ils sont difficiles à vaincre à la maison.

Ducharme s'est tout de même dit encouragé par la tenue de sa troupe depuis deux matchs.

Il y a eu des petits détails de notre jeu où c'était mieux , a-t-il affirmé.

Il y avait un haut niveau d'implication, mais il y a encore place à l'amélioration. [Pour avoir du succès], il faut avoir l'envie de gagner et de se sacrifier.

Au match des étoiles, le mois prochain, le Colorado sera représenté par Nazem Kadri, Nathan MacKinnon, Cale Makar et l'entraîneur-chef Jared Bednar. Kadri participera aussi au concours d'habiletés.

Cinquième pointeur de la ligue, Kadri mène les siens avec 49 points, dont 35 aides.

MacKinnon a récolté trois filets et sept points lors des quatre derniers matchs.

Deuxième pointeur de l'équipe, Mikko Rantanen a quant à lui marqué cinq buts à ses cinq dernières rencontres.