Une septième défaite d’affilée pour les Oilers

Sergei Bobrovsky a réalisé 40 arrêts pour mériter son premier jeu blanc et les Panthers de la Floride ont aisément prévalu 6-0 contre les Oilers d'Edmonton, jeudi.

Aleksander Barkov a marqué deux filets et a récolté une aide pour les Panthers, qui ont gagné 9 de leurs 11 derniers matchs.

Carter Verhaeghe, Anthony Duclair, Sam Bennett et Owen Tippett ont également trouvé le fond du filet pour les Panthers.

Mikko Koskinen a stoppé 22 tirs pour les Oilers (18-16-2) qui ont porté leur série de défaites à sept.

Les Oilers affichent un dossier de 2-11-2 lors de leurs 15 dernières rencontres.

Les Penguins résistent aux dernières attaques des Sénateurs

Evgeni Malkin et Sidney Crosby ont chacun touché la cible et les Penguins de Pittsburgh ont tenu le coup contre les Sénateurs d'Ottawa en remportant par la marque de 6-4, jeudi soir.

Le 21e but de la saison de Jake Guentzel, inscrit dans un filet désert, a assuré la victoire aux Penguins qui sont passés près de laisser filer une avance de quatre buts en troisième période.

Evgeni Malkin a marqué en première période face aux Sénateurs, jeudi soir. Photo : AP / Gene J. Puskar

Mike Matheson a marqué deux fois, Dominik Simon a aussi fait scintiller la lumière rouge et Tristant Jarry a réalisé 39 arrêts pour les Penguins. L'équipe de la Pennsylvanie a gagné ses trois dernières rencontres ainsi que 14 de ses 16 dernières confrontations.

Drake Batherson est le seul joueur des Sénateurs à avoir fait mouche dans les deux premiers tiers. Le club ontarien a tiré de l'arrière 5-1 après 40 minutes de jeu. Ils ont toutefois inscrit les trois filets suivants – Tim Stutzle et Josh Norris, à deux reprises, ont trouvé le fond du filet.

Filip Gustavsson a stoppé 23 tirs pour les Sénateurs. Anton Forsberg a repoussé 5 des 7 tirs auxquels il a fait face avant d'être retiré lors du premier vingt.

Les Predators triomphent face aux Jets

Ryan Johansen et Mikael Granlund ont tous deux récolté un but et une passe, jeudi, aidant les Predators de Nashville à gagner 5-2 au détriment des Jets de Winnipeg.

Eeli Tolvanen et Luke Kunin ont aussi déjoué Connor Hellebucyk, tandis que Tanner Jeannot a marqué dans un filet désert.

Roman Josi a fourni deux passes, dont celle lui permettant de dépasser David Legwand au sommet de l'histoire du club à ce chapitre avec 357.

Le capitaine des Preds disputait une 720e rencontre dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Juuse Saros a bloqué 36 tirs, aidant Nashville à mettre fin à une série de quatre défaites.

Pierre-Luc Dubois et Mark Scheifele ont offert la riposte des Jets.

Hellebuyck a fait 18 arrêts et Josh Morrissey a été complice de deux filets.