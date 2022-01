Le gardien Maxime Crépeau est échangé des Whitecaps de Vancouver au LAFC

Crépeau n'a pas pris part au camp d'entraînement des Whitecaps qui a débuté cette semaine. La formation a justifié son absence en parlant de motifs personnels .

L'athlète de 27 ans de Greenfield Park a été l'un des meilleurs joueurs des Whitecaps depuis son acquisition du CF Montréal en décembre 2018.

Crépeau a été titularisé à 26 reprises pour les Whitecaps en 2021, a stoppé 75,8 % des tirs auxquels il a fait face et a réalisé six blanchissages. Il a aidé Vancouver à signer une première qualification en éliminatoires en quatre saisons. Le Québécois a aussi été nommé le joueur le plus utile de son club.

Crépeau a été limité à quatre présences la saison précédente puisqu'il s'est fracturé le pouce gauche lors du tournoi de relance de la MLS.

Une opération de quatre heures a été nécessaire, mais il a tout de même accompagné l'équipe à l'étranger pour le restant de la saison.

Crépeau est aussi devenu un rouage important de la sélection canadienne.

Souvent substitut de Milan Borjan, il a effectué 13 départs et a obtenu trois jeux blancs.

En Californie, Crépeau pourrait être réuni avec l'ancien entraîneur-chef des Whitecaps Marc Dos Santos. Le pilote québécois est l'un des favoris pour le poste à pourvoir d'entraîneur-chef du LAFC depuis le départ de Bob Bradley au Toronto FC.

Les deux hommes se connaissent depuis que Crépeau a 12 ans. Cette période remonte lorsque Crépeau a fait parti de l'académie du CF Montréal. La formation montréalaise l'avait échangé à Vancouver en décembre 2018 contre 50 000 $ en argent d'allocation ciblé et un choix de troisième tour au repêchage 2020 de la MLS.

Dos Santos a été remercié de ses fonctions comme entraîneur-chef des Whitecaps au mois d'août en plein cœur de sa troisième saison à la barre du club.