GYM reporte son gala du 29 janvier

C'est donc dire que Marie-Pier Houle (4-0-1, 2 K,-O.) affrontera Simone Aparecida da Silva (17-18, 6 K.-O.) en finale du gala, désormais à l'horaire le jeudi 24 février.

Les conditions actuelles ne rencontrent pas nos standards requis pour assurer une participation sécuritaire pour tous , peut-on lire dans le communiqué officiel émis jeudi.

Le 11 janvier dernier, l'organisation Eye of the Tiger Management (EOTTM) et son patron Camille Estephan avaient également décidé de renoncer à leur gala prévu le 22 janvier.