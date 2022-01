Limite de spectateurs pour le match de qualification entre le Canada et les États-Unis

Le match de qualification pour la Coupe du monde entre le Canada et les États-Unis sera présenté devant une foule moins imposante que prévu en raison de la COVID-19.

Canada Soccer a annoncé jeudi que la capacité d'accueil du Tim Hortons Field, à Hamilton, sera réduite à 50 %, conformément à des directives de la santé publique. Le duel doit avoir lieu le 30 janvier prochain.

Les billets déjà achetés seront annulés et remboursés. Une nouvelle mise en vente se fera à partir du 25 janvier, à 10 h (HNE). Ceux qui avaient précédemment déjà mis la main sur un billet auront priorité d'achat.

Le Tim Hortons Field est le domicile des Tiger-Cats dans la Ligue canadienne de football. Le stade compte environ 24 000 places, mais la capacité peut être augmentée pour accueillir 40 000 personnes lors de grands événements.

À lire aussi : Hamilton sort de l’ombre en tant que ville de sport

Le Canada entame une série de trois matchs, incluant deux à l'étranger. Avant de jouer contre les Américains, les représentants de l'unifolié se dirigeront en Amérique centrale pour affronter le Honduras le 27 janvier. Ils vont aussi faire face au Salvador le 2 février.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le Canada est présentement invaincu en qualification de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes CONCACAF pour la Coupe du monde de la FIFA grâce à deux gains obtenus au Stade du Commonwealth à Edmonton en novembre. Le Canada avait alors défait le Mexique et le Costa Rica. Il y avait alors plus de 40 000 personnes présentes dans les estrades.

Après cette nouvelle série de trois matchs, il ne restera plus que trois matchs à disputer pour le Canada en mars, contre le Costa Rica, la Jamaïque et le Panama.

Au terme de ses 14 matchs de qualification, le Canada devra compter parmi les trois équipes en tête du classement de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes CONCACAF pour accéder directement à la Coupe du Monde.

Le Canada trône au sommet du classement avec 16 points. Les États-Unis suivent ensuite avec 15 points, puis le Mexique avec 14.

Si l'équipe nationale termine quatrième, elle disputera un barrage intercontinental aller-retour de deux matchs pour la dernière place de qualifications accessible pour aller au Qatar.