La CONCACAF adopte la reprise vidéo

Chaque nation a encore six matchs à disputer dans la compétition. L'équipe masculine canadienne pourra bénéficier de cette addition dès le jeudi 27 janvier lorsqu'elle rendra visite à la sélection hondurienne.

Les dirigeants de soccer de la région de l'Amérique du Nord, de l'Amérique Central et des Caraïbes ont été victimes de virulentes critiques, notamment par le sélectionneur américain Gregg Berhalter en septembre, sur le manque d'arbitres à la vidéo.

C'est vers cet aspect moderne que se dirige le jeu, a-t-il déclaré. Nous voulons suivre le rythme imposé par le reste du monde, notre région, pour ce qui est des qualités techniques et technologiques. Nous devons trouver une façon d'y parvenir.

La technologie sera également ajoutée pour le championnat féminin de la CONCACAF en vue de qualifier les équipes au tournoi olympique et à la Coupe du monde. L'ajout se fera également pour les championnats de la CONCACAF des moins de 20 ans, femmes et hommes, ainsi qu'à la Ligue des champions de la CONCACAF.

Les règles de la FIFA permettent aux différentes régions d'implanter la reprise vidéo et la technologie de ligne de but. La CONCACAF avait déclaré en avril qu'elle utiliserait la reprise vidéo pour la fin de la saison 2021 de la Ligue des champions, le tournoi de la Ligue des nations et la Gold Cup, disputé l'été dernier.

La FIFA a utilisé la reprise vidéo pour le Mondial masculin de 2018 et pour celui des femmes en 2019.

La Premier League (première division anglaise) a mis en place la reprise vidéo lors de la saison 2019-2020, la même saison que la Ligue des champions européenne. La région européenne a commencé à utiliser la reprise vidéo pour ces matchs de qualifications en septembre.

En plus d'affronter le Honduras, le Canada croisera le fer contre les États-Unis le 30 janvier et affrontera le Salvador le 2 février. Le Canada est en tête du tournoi de qualifications. Il tente d'atteindre sa première Coupe du monde depuis celle de 1986.