La Britannique Emma Radunacu tombe au 2e tour à Melbourne

L'ambiance a été extraordinaire durant tout le match. Jouer sur ce court (Margaret Court) et atteindre le troisième tour d'un tournoi du grand chelem après tout ce temps, c'est génial , a déclaré Kovinic, 27 ans, qui en est à quatrième participation au majeur australien.

Elle avait fait ses débuts en grand chelem à Roland-Garros en 2014, mais n'avait jamais dépassé le deuxième tour. Cette fois, elle affrontera la Roumaine Simona Halep (15e) ou la Brésilienne Beatriz Haddad (83e) pour une place en huitièmes de finale.

Raducanu, dont les résultats n'ont pas vraiment confirmé son exploit de Flushing Meadows face à Leylah Annie Fernandez où elle avait conquis son premier titre majeur en sortant des qualifications, avait déjà perdu une manche au premier tour face à l'Américaine Sloane Stephens (67e) 6-0, 2-6, 6-1.

Plus tôt, Alizé Cornet (61e) a causé toute une surprise en venant à bout de Garbine Muguruza (no 3) 6-3 et 6-3. Cornet a réussi les trois bris du match et a réglé le débat en moins d'une heure et demie. La Française s'est limitée à 16 fautes directes, contre 33 pour l'Espagnole.

Au troisième tour, Cornet aura comme prochaine rivale Heather Watson ou Tamara Zidansek. Le match aura lieu samedi, jour du 32e anniversaire de la Française.

Anett Kontaveit (no 6) a été éliminée 6-2 et 6-4 par Clara Tauson, une Norvégienne de 19 ans. La deuxième tête de série Aryna Sabalenka a défait Xinyu Wang 1-6, 6-4 et 6-2. La Chinoise occupe le 100e rang à la WTA.

Samantha Stosur a fait ses adieux à son public en s'inclinant 6-2 et 6-2 devant Anastasia Pavlyuchenkova (no 10). L'Australienne de 37 ans prenait part au tournoi majeur de son pays pour une 20e fois. Elle a été la championne à New York en 2011.

J'ai accompli davantage que j'aurais même pensé possible, a-t-elle dit à la foule, au Kia Arena. C'était un rêve de remporter un tournoi du grand chelem. Je ne pourrais pas demander plus.

Enfin, en double, la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Mexicaine Giulana Olmos, sixièmes têtes de série, ont gagné 6-2 et 6-3 face à un duo franco-colombien formé de Clara Burel et de Camila Osorio.