Félix Auger-Aliassime victorieux au deuxième tour à Melbourne

Le match a duré près de quatre heures et demie, mais Félix Auger-Aliassime en est sorti vainqueur pour accéder au troisième tour, à Melbourne, jeudi.

Le Québécois a battu Alejandro Davidovich Fokina 7-6 (7/4), 6-7 (4/7), 7-6 (7/5) et 7-6 (7/4). Il est la neuvième tête de série, tandis que l'Espagnol est 50e à l'ATP.

Auger-Aliassime a conclu le duel à sa deuxième balle de match avec une volée rendue possible grâce à un excellent deuxième service sortant.

Il a eu le dessus 28-6 pour les as et 58-48 pour les coups gagnants. Il a réussi de puissants retours pour gagner les deux derniers points du premier bris d'impasse. Son rival a renvoyé la balle dans le filet chaque fois.

En deuxième manche, le Canadien a gaspillé un coussin de 3-0 dans le bris d'égalité. À 4-2, il a commis quatre fautes directes de suite, avant que l'Espagnol loge un coup droit sur la ligne pour gagner la manche.

Dans la troisième, les joueurs étaient une fois de plus au coude à coude après 12 jeux. Le Québécois a connu un bref relâchement à 6-2, puis Fokina a cédé la manche en envoyant une balle juste un peu trop loin.

Lors du 11e jeu de la manche suivante, Auger-Aliassime a laissé filer un coussin de 30-0, perdant les quatre points suivants. Fokina a ainsi pris l'avance 6-5, mais il n'a pas su enchaîner avec un bris.

Au jeu décisif, un revers en parallèle a donné l'avance 5-3 à Auger-Aliassime, puis son rival y est allé d'une frappe beaucoup trop longue. Deux points plus tard, le Québécois a fait en sorte de mettre fin au très long débat.

Rendez-vous avec Daniel Evans

Au troisième tour, Auger-Aliassime affrontera Daniel Evans, 24e tête de série.

Le Britannique a avancé au tableau grâce au retrait d'Arthur Rinderknech en raison d'une blessure au poignet.

Si Andy Murray l'emportait plus tard jeudi, ce ne serait que la deuxième fois en 20 ans que plus d'un Britannique jouerait au troisième tour à Melbourne. Murray et Evans se sont rendus à cette étape en 2017.

Cette année-là, Evans a offert son meilleur rendement en Australie, atteignant le quatrième tour. Rinderknech est un Français de 26 ans, classé 48e raquette mondiale.

Murray semblait se diriger vers la retraite en 2019, après avoir perdu en Australie, mais une opération à la hanche a relancé sa carrière. Triple vainqueur en tournoi majeur, Murray a comme prochain rival Taro Daniel, un Japonais issu des qualifications.

De son côté, le no 2 mondial et favori du tournoi Daniil Medvedev a logiquement passé l'obstacle Nick Kyrgios (115e) en le battant en quatre manches de 7-6 (7/1), 6-4, 4-6 et 6-2. Au prochain tour, le finaliste de l'édition 2021 affrontera le Néerlandais Botic van de Zandschulp (57e).

Le Grec Stefanos Tsitsipas, quatrième tête de série, a gagné 7-6 (7/1), 6-7 (5/7), 6-3 et 6-4 contre Sebastian Baez de l'Argentine (88e).

Le Russe Andrey Rublev, cinquième favori, a éliminé le Lithuanien Ricardas Berankis en trois manches de 6-4, 6-2 et 6-0.

Joueur invité, l'Australien Chris O'Connell, 175e à l'ATP, a infligé une défaite de 7-6 (8/6), 6-4 et 6-4 à l'Argentin Diego Schwartzman, 13e tête de série.