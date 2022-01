Denis Shapovalov au troisième tour des Internationaux d’Australie

Associated Press

Denis Shapovalov a atteint le troisième tour des Internationaux d'Australie, mercredi, grâce à une victoire de 7-6 (8/6), 6-7 (3/7), 6-7 (6/8), 7-5 et 6-2 sur Kwon Soon-woo.

Le Canadien de 22 ans a eu besoin de quatre heures et demie pour éliminer le Sud-Coréen. Il a eu l'avantage 7-4 pour les bris, en plus d'accumuler 29 as.

Il a commis 10 doubles fautes, mais son rival en a fait sa bonne part lui aussi avec 6.

Les coups gagnants ont été très largement en faveur de Shapovalov (81-29), et il a réussi le point lors de 33 montées au filet sur 40.

Je vais avoir besoin d'un long bain de glace, a admis Shapovalov après la rencontre. Ce fut un très bon match, je me suis battu jusqu'au bout, et j'ai gagné. Je suis content.

Au tour suivant, Il va se mesurer à l'Américain Reilly Opelka, tête de série no 23, qu'il n'a encore jamais affronté.

Je vais tenter de renvoyer ses balles et de gagner mon service, a dit Shapovalov. Ce sera un autre match difficile contre un bon joueur.

Victoire de Nadal

Plus tôt, Rafael Nadal a vaincu Yannick Hanfmann en trois manches de 6-2, 6-3 et 6-4. L'Allemand, issu des qualifications, occupe le 126e rang à l'ATP.

L'Espagnol, tête de série no 6, vise un 21e titre majeur en simple. Il a décroché la victoire en 2 heures et 42 minutes lorsque son rival a envoyé un coup droit trop loin.

Nadal a converti 4 de ses 16 occasions de bris. Il n'a offert que deux balles du genre et les a repoussées.

Je l'avais déjà affronté à Roland-Garros, a dit Nadal. Je savais qu'il pouvait être dangereux. Il joue bien et venant des qualifications, il a trouvé son rythme sur les courts de Melbourne. Son niveau de jeu était aujourd'hui bien plus élevé que son rang mondial ne l'indique.

Au troisième tour, il aura comme rival Karen Khachanov, tête de série no 28, ou bien le Français Benjamin Bonzi.

À 35 ans, Nadal partage le record de 20 titres majeurs avec Roger Federer et Novak Djokovic. Federer ne joue pas en Australie en raison d'une blessure.

Djokovic, neuf fois champion à Melbourne, a vu son visa être annulé pour non-respect des règles australiennes en matière de vaccination.

L'Italien Matteo Berrettini, tête de série no 7, a battu l'Américain Stefan Kozlov 6-1, 4-6, 6-4 et 6-1.

Fernandez s'incline aussi en double

Leylah Annie Fernandez aura fait long feu à Melbourne.

La Québécoise s'est inclinée en double mercredi dans un match de premier tour du tournoi de double.

Elle était jumelée à la Néo-Zélandaise Erin Routliffe. Elles ont été éliminées sèchement 6-3 et 6-1 en 59 minutes par deux Australiennes Pricilla Hon et Lizette Cabrera.

Dans la première manche, Fernandez et sa partenaire avaient pris les devants 2-1, mais les Australiennes ont nivelé la marque et ont ensuite sauvé une balle de bris contre elles au 9e jeu pour s'en sortir en 32 minutes.

Dans la deuxième manche, les Australiennes ont brisé le service de leurs adversaires au 1er, 3e et 7e jeux.

La Canadienne Gabriela Dabrowski est aussi inscrite dans le tournoi de double. Elle est jumelée à la Mexicaine Giuliana Olmos.

Osaka sans pitié

Dans le tournoi de simple, la tenante du titre Naomi Osaka, 14e au classement mondial, s'est montrée impitoyable mercredi face à l'Américaine Madison Brengle (54e) qu'elle a éliminée 6-0 et 6-4 en 65 minutes au deuxième tour du tournoi.

Osaka a en effet remporté 87% des échanges sur le service de son adversaire, et a réussi 37 coups gagnants (contre 4 pour Brengle).

J'ai bien retourné (la balle), et j'en suis heureuse parce que j'ai beaucoup travaillé le retour de service ces derniers temps , a commenté la Japonaise de 24 ans.

Vendredi, elle affrontera l'Américaine Amanda Anisimova (60e) pour une place en huitièmes de finale, où elle pourrait affronter l'Australienne Ashleigh Barty, no 1 au monde.