Les Jets s’inclinent en prolongation face aux Capitals

Associated Press

Il s’agit d’une première victoire en surtemps cette saison pour les Capitals.

L’attaquant des Jets Pierre-Luc Dubois avait créé l'égalité à la toute fin du troisième vingt avec son 16e but de la campagne.

Pour sa part, Alexander Ovechkin a inscrit son 27e but. Il occupe présentement le premier rang du classement des marqueurs de la LNH. Le Russe a fait mouche tard au premier vingt, après avoir capté une longue passe de Garnet Hathaway.

En inscrivant le 1375e point de sa carrière, Ovechkin a ravi le 24e rang des meilleurs pointeurs dans l’histoire de la LNH à Mike Modano.

Après avoir accordé des buts rapides à Kyle Connor et Cole Perfetti au premier tiers, le gardien des Capitals Vitek Vanecek a conclu le match avec 30 arrêts.

Connor Hellebuyck a bloqué 27 tirs pour les Jets, qui ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs. Dmitry Orlov et Aliaksei Protas ont réussi les autres buts de Washington.

Houser résiste aux Sénateurs

Disputant un premier match cette saison, le gardien Michael Houser a fait 43 arrêts pour aider les Sabres de Buffalo à vaincre les Sénateurs 3-1, à Ottawa.

Houser est le sixième gardien à avoir obtenu un départ pour les Sabres cette saison.

Mark Jankowski, Dylan Cozens et Alex Tuch ont été les buteurs des visiteurs. Drake Batherson a riposté pour les Sénateurs.

Jankowski a dénoué l'impasse de 1-1 en milieu de troisième période en marquant lors d’une échappée. Tuch a complété le pointage dans un filet désert.

Le gardien des Sénateurs Anton Forsberg a conclu le match avec 30 arrêts.

Thatcher Demko se dresse devant les Predators

Le gardien Thatcher Demko a repoussé 31 tirs dans une victoire de 3-1 des Canucks de Vancouver contre les Predators, à Nashville.

Elias Pettersson, Brock Boeser et Juho Lammikko ont marqué les filets des Canucks, victorieux dans un deuxième match de suite. Ce gain a aussi permis aux Canucks de conclure avec succès une séquence de neuf matchs à l'étranger. Ils ont joué leur dernière partie à domicile le 14 décembre.

Philip Tomasino a inscrit le seul but des Predators, qui ont subi un quatrième revers de suite.

Le gardien David Rittich a réalisé 21 arrêts pour les Predators.

Tomasino avait réussi le premier but du match en début de deuxième période. Un peu moins de cinq minutes plus tard, Pettersson a égalé la marque avec un troisième but à ses deux dernières parties.

Boeser a rompu l'égalité dans la quatrième minute de jeu de la troisième période, en supériorité numérique. Lammikko a ajouté le filet d'assurance avec moins de huit minutes à écouler au temps réglementaire.