Cole Caufield et Joel Armia dans le protocole COVID-19

Les attaquants du Canadien de Montréal Cole Caufield et Joel Armia ont été ajoutés mardi à la liste des joueurs devant se soumettre au protocole sanitaire de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Ils rateront la rencontre de mardi soir contre les Stars à Dallas.

S’il est confirmé qu’ils ont reçu un résultat positif, Caufield et Armia ne pourront rentrer au Canada avant le 28 janvier.

C'est la troisième fois en 10 mois que le nom d'Armia est ajouté à la liste des joueurs devant se soumettre au protocole contre la COVID-19 de la LNH.

Les deux hockeyeurs connaissent une difficile saison. Caufield n'a récolté qu'un but et sept passes, tandis qu'Armia n'a que cinq points au compteur, dont un but.

Le CH a été durement touché par le coronavirus cette saison. Sa campagne a dû être interrompue après que 24 joueurs et 2 membres du personnel d'entraîneurs eurent été touchés.